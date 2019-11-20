「南韓棒球男神」李政厚帥到該直接出道！神似BTS柾國　連SM娛樂都公開追蹤他

「12 強」棒球賽正在如火如荼進行，粉絲們除了幫中華隊加油之外，其實也有不人注意到球員的顏值，像是南韓職棒 Kiwoom 英雄隊的李政厚，這次也參加 12 強球賽，不僅球技絕佳，還擁有神似 BTS 柾國的帥氣外貌和模特兒身材，連 SM 娛樂公司都在 IG 上公開追蹤他，只要一現身就引起粉絲瘋狂尖叫，高人氣根本就可以直接出道啊！

在 Instagram 查看這則貼文 DONGTEN（@dongten_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 16 日 下午 8:17 張貼

中華隊 12 日對上南韓隊，被視為是關鍵之戰，其中一個要警惕的對象，就是年僅 21 歲的「風之孫」李政厚。李政厚的父親是韓國職棒知名球星「風之子」李鍾範，因為頂著這個光環，李政厚從少棒時期就備受矚目。

李政厚繼承爸爸的絕佳運動員基因，185 公分的他不僅跑壘速度快，打擊也不遜色。2010 年由起亞虎隊舉辦的少棒賽事中，不僅替球隊拿下冠軍，還被獲選為「最有價值的球員」。2016 年李政厚入選亞青賽韓國隊，被媒體選為韓國歷代 Top 10 的國際青棒選手，後來成為韓國職棒 Kiwoom 英雄隊的外野手，2017 年締造單季 179 支安打紀錄，連敵隊球迷都讚賞他的實力。

在 Instagram 查看這則貼文 @heroeshoo_51 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 上午 2:44 張貼

李政厚年紀輕輕年薪已經突破 2 億韓元，擁有「風之孫」與「Super Rookie」的稱號，也被稱為韓國職棒史上最恐怖的第一棒。這次 12 強棒球賽，他狀況極佳，在預賽狂敲 3 支長打，壓過其他大砲型前輩，是中華隊要警戒的主要對象之一。

李政厚被認為是能超越父親的明日之星，除了運動方面的亮眼表現，李政厚的外表更是圈粉無數，深邃的五官神似 BTS 柾國與演員金秀賢的綜合體，加上運動員特有的陽光爽朗特質，一點都不輸給偶像明星。

在 Instagram 查看這則貼文 @980820_51 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 6 日 上午 8:02 張貼

李政厚的外貌甚至引起 SJ、少女時代的經紀公司「SM 娛樂」關注，不僅個人 IG 被「SM 娛樂」公開追蹤，過去他也參與過 SM 所舉辦的萬聖節變裝派對，與娛樂圈的距離越來越近，被粉絲說是「隨時出道都不意外」！

在 Instagram 查看這則貼文 이정후（@hoohoohoo__）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 13 日 下午 7:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @980820_51 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 上午 1:38 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @980820_51 分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 5:46 張貼

李政厚舉手投足都散發明星氣質，每次現身不但吸引女粉絲尖叫，連男粉都超多，被不少韓國男同志封為棒球男神！本身就是運動員還有超高顏值，根本超完美啊！欣賞精彩比賽之外還可以看到帥氣的球員，真是太幸福了～

在 Instagram 查看這則貼文 @980820_51 分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 19 日 下午 10:09 張貼

文／柯夢波丹 圖／IG@HOOHOOHOO__

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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