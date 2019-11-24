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肚子餓會不爽、愛吵人睡覺！「貓系」女孩獨有的7個特點　讓男友甘願當奴隸

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@aimyon36、@lightisthenight

近年來長得一副「貓相」的女星都會特別受歡迎，像小松菜奈擁有一雙厭世眼神、Jennie微微上揚的眼尾，這類型女孩看起來有些高冷、難以親近，卻時時散發出微性感的氣息。而在個性上也有一派「貓系」女孩，就和貓咪一樣迷人、我行我素，有種能讓男友奴隸服服貼貼的特異功能，這樣的貓系女孩有以下幾個特點：

►女神的美麗秘密

▲貓系女生特色。（圖／翻攝自IG）

＃喜歡把睡覺中的男友吵醒

只要睡醒了就想把身邊的人吵起來，也沒有要做什麼，單純就只是想吵別人而已，尤其是對男友，自己醒著的時候男友也要醒著才行。

＃肚子餓的時候不爽

只要肚子餓了沒辦法馬上滿足，EQ就會瞬間降低，變得暴躁、容易生氣，不爽的心情通通寫在臉上，而且那個表情就跟貓咪肚子餓的臉一模一樣，但是只要吃飽喝足，一切就解決了。

＃開心的時候討摸、不爽的時候碰都不能碰

心情好的時候要摸頭、抱抱，靠在一起也覺得舒服，但是心情如果不好，小小的碰觸都會讓她爆發，誰都不能碰。

▲貓系女生特色。（圖／翻攝自IG）

＃不吃的就是不吃，愛吃的東西吃到撐死

有挑食的習慣，不喜歡吃的東西塞進嘴裡也會吐出來，世界末日了也不吃；喜歡吃的食物的話，再飽也都能吃得下去。

＃不會把愛你掛嘴邊

與喜歡撒嬌、展現滿滿愛意的少女不同，貓系女孩表面上是不太表現情感的，但其實心理的在意一點也不會少，只是認為像愛你這種話必須在重要的時刻說，才能表達出重量。不喜歡說肉麻的話、也不喜歡聽，因為這些話都會讓她感到渾身不自在。

▲貓系女生特色。（圖／翻攝自IG）

＃不喜歡高調放閃

高冷的外表下，即使心裡面談起戀愛也是個少女心，也不喜歡在社群平台上高調放閃，像這種貓系女孩，個人頁面中與男友的合照或許不多，但每張都是有重要意義、紀念價值的，且就算在社群上幾乎不會出現男友，只要身邊的人知曉有這號人物就好。


＃不喜歡過多的關心

有些女孩喜歡男友把100％的專注力都放在自己身上，但如果是貓系女孩這反而會成為一種負擔，平常還是喜歡保持適當距離，需要關心的時候會自己說，其他時間寧願男友多做點自己的事，沒事不要來煩。

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關鍵字：

貓系, 女生, 男女, 感情
fashion.net

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