言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜



▲42歲言承旭搭擋22歲沈月合作新戲。



記者張妤瑄／台北報導

大陸女星沈月因演出電視劇《致我們單純的小美好》而走紅，並在去年（2018）成為陸版《流星花園》「杉菜」再受矚目，7月起更進組與言承旭搭擋拍攝《交換吧！運氣》，讓經典道明寺與嫩版杉菜合體，成功使這部戲未播就轟動！

▲言承旭讓「道明寺」成為經典，沈月則是新版杉菜，兩人搭擋新劇《交換吧！運氣》，讓該劇未播就成為話題。（圖／翻攝交換吧運氣微博）



22歲的沈月因演活校園劇《小美好》中蠢萌女主「陳小希」打開知名度，戲外她也走俏皮路線，可愛短髮更是招牌，但最近因受時尚雜誌邀約，她難得將髮型大改造，用妹妹頭超長黑色直髮入鏡，也讓「沈月長髮」成為熱搜話題，只可惜褒貶不一。

▲沈月身材嬌小，招牌造型就是能突顯五官的俏麗短髮。（圖／翻攝沈月微博）



由於沈月身材嬌小，因此一直以來保持短髮造型，確實也能讓她五官更立體，且凸顯她個人的嬌小可愛風格，這回因雜誌拍攝，靠著角度修飾，或趴或取近景，確實也是難得能改變造型的好機會。

▲沈月拍攝時尚雜誌時，改變成長髮造型，讓照片一釋出就成為新鮮熱議話題。（圖／翻攝橘子時尚Juzi-Fashion微博）



照片釋出後，有網友讚「不管長髮短髮都美」、「挺好看的」，但也有人持反面態度，留言評論「修圖師傅讚」、「短髮比較有靈氣，長髮沒有突出她的特點」、「沒有辨識度的感覺」。

▲沈月著Stella McCartney洋裝搭配Alice＋Olivia抹胸上陣。（圖／翻攝橘子時尚Juzi-Fashion微博）



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實際上，沈月官方公布的身高為160公分，但過往就常因為嬌小身材，被取笑矮、短、肥，甚至曾被吐槽「身高才140公分吧！」，不過她曾高EQ回應「我無所謂，你們開心就好」，心理素質堅強。

▲沈月長髮造型在網路上引起討論，但褒貶不一。（圖／翻攝橘子時尚Juzi-Fashion微博）