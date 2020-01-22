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《保護地球・缺你不可》跳脫既定印象的環境工作者　林藝：我只是做一件「喜歡的事」它剛好是環保

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《保護地球・缺你不可》
全球暖化、氣候變遷、海陸污染、生物滅絕......近年重大的天災人禍，無不在提醒眾人「地球病了」的事實。但是環境問題無分國界，你我皆可從日常生活開始做起。《ETtoday新聞雲》透過此次與世界知名鐘錶品牌勞力士合作，與您分享環保工作者們保護地球的初心和恒久使命感。

▲▼ 1114 勞力士_人物專訪_林藝。（圖／記者黃克翔攝）

▲採訪當天，林藝剛結束一個主持活動，穿著正式服裝的她與近日計劃「垃圾藝術」裝置合影，演繹出多種對於廢棄垃圾無奈的表情後，她笑道，「我真的不像一般的環保人士吼？」（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／專訪 

在Google鍵入「林藝」二字，寶島淨鄉團創辦人、街頭實測垃圾分類的YouTuber以及師大畢典最年輕的演講者，相關資料一頁頁被喚出，但把每條超連結打開來看，都不如有個機會，現場感受這個嬌小女生發散出的強悍能量。
現年29歲的林藝，師大生命科學系畢業，在2012年大四時創立「寶島淨鄉團」，帶領一群年輕人打造別開生面的淨灘行動。淨灘前的故事，或許讀者們都已知曉：教程實習時，林藝在課堂上與學生分享守護環境的重要性，學生問她做過什麼？她才想到，「咦，我還真的沒有做過什麼！」

採訪當天再講起這件事，直爽的林藝揮揮手，快人快語地說，「可能我演講的時候把它講得很大，但那是一個，嗯……戲劇張力，淨灘的決定其實是一個累積的過程。」那中間還被什麼事給激發？「後來我看到青年發展署的計劃海報，只要想為社會做點事，提案後就有機會拿到補助。我想，終於可以嘗試不一樣的事了！」

和系上同學交換想法後，「寶島淨鄉團」於焉成形，第一次找來了62人參與，第二次則在毫無動員下，多達200人報名，也讓身為創辦人的她，迅速累積不小名氣。但林藝認為，「能夠被注意到，是很講時機點的。」第一次淨灘在2012年，彼時雖也有核能政策、美麗灣、石虎等議題，但直到2014年太陽花學運後，才掀起不同世代公民參與的浪潮。「揪團淨灘現在來看不算什麼，但在還沒什麼人關心社會的時候，它就是一件很不一樣的事。」她自忖，「算是時勢造英雄吧。」

▲▼環保,環境,淨灘,林藝,二手彩妝,勞力士。（圖／寶島淨鄉團提供）

▲第一次淨灘至今，由寶島淨鄉團發起以及協助企業舉辦的淨灘活動，已逾80場。（圖／寶島淨鄉團提供）

但點子多的林藝，不只想做好淨灘這件事。2017年剛全職創業的她，某天和同樣任職於非營利組織的友人閒聊，朋友說自己正在募集二手化妝品，做為協會活動之用，聽到林藝哭窮便說，不如妳來挑一些帶走。「我到現場才發現，朋友本來只想募500件，結果竟然來了5,000件！」

近年彩妝市場成長強勁，在品牌促購下，包色、掃貨等話術幾乎植入了消費者的購買習慣中。但買了沒有使用，過了效期再當做垃圾丟掉，不僅浪費，更是加重環境耗損。「2017年我就和朋友一起舉辦二手彩妝拍賣，一個50元左右隨便賣，想把這些二手品不浪費地出清掉，同時也想了解大家對於二手彩妝的接受度。」結果第一年活動就來了620人，把大家嚇壞。

隔年，她帶著「寶島淨鄉團」自己辦，共募到620個包裹、無數件的二手彩妝，吸引2,000多人排隊選購，說到這林藝大笑，「有聽過買二手彩妝還要排隊的嗎？」今年團隊再度募得1,055個包裹，品項類別與數量不計其數。這次他們做了開箱分類，將指甲油、底妝、眼影、腮紅等，歸類好後拍下集合照。那些彷彿下一秒就要將林藝吞噬掉的數量，相當駭人。

▲▼環保,環境,淨灘,林藝,二手彩妝,勞力士。（圖／寶島淨鄉團提供）

▲不計其數的二手彩妝，背後顯現的是過度消費帶來的環境危害。（圖／寶島淨鄉團提供）

▲▼環保,環境,淨灘,林藝,二手彩妝,勞力士。（圖／寶島淨鄉團提供）

▲訪談時，林藝翻到這張二手指甲油照，「看起來很美對不對？」她直言，「但沒人使用，它們就是垃圾。」（圖／寶島淨鄉團提供）

採訪林藝時，適逢雙11隔日，幾天前她也在臉書專頁分享對消費的看法，「我們努力工作賺錢，但買了東西不用，最後捐出來或丟掉，到底是為了什麼？」以指甲油為例，「塑膠蓋要用到石油，玻璃瓶來自矽，我們買的每一樣東西都來自地球資源的消耗。」捐贈的確比丟棄來得不浪費，但若在最初就意識到自己超乎需求的消費行為，才能有效減量垃圾，跳出惡性循環。環保說穿了不難，過度消費的結果，恐怕才是整個社會的課題與共業。

▲▼ 1114 勞力士_人物專訪_林藝。（圖／記者黃克翔攝）

▲「當想要超過需要，消費就變成浪費。」這是林藝近來面對「過度消費」議題時，頗有感觸的一句話。

喜歡以創意手法帶出環境議題的林藝，也把腦筋動到海洋垃圾上。團隊在蒐集一整年的垃圾中，挑出帶有鮮豔色彩或重複性極高的品項，在沙堆上排出宛如IG上的打卡美照。「我們想讓大家知道，這些垃圾經過設計排列後『看起來美麗，其實不美麗』。餐具、家用品和意想不到的文具、髮飾等，都來自我們的生活，根本不應該出現在海邊。」

▲▼ 1114 勞力士_人物專訪_林藝。（圖／記者黃克翔攝）

▲在海洋垃圾中，來自台灣各地的打火機是常見品項。

▲▼ 1114 勞力士_人物專訪_林藝。（圖／記者黃克翔攝）

▲以漸層色彩呈現的「垃圾藝術」，是由各種想像不到的生活物件所構成，林藝試圖以創意吸睛的方式推廣「減量生活」的迫切性。

多年的淨灘經驗也讓林藝發現，不少人總是會把可回收的物品丟到一般垃圾，例如塑膠湯匙，只要被丟到一般垃圾桶，這些被丟錯的可回收垃圾，就會直接進到焚化爐燒掉。林藝不只一次以PO文、拍影片的方式提醒消費者，搞錯這步，也是一種浪費。

然而今年獲得勞力士「雄才偉略大獎」的得主之一汪郁雯，卻曾語出驚人地表示，全球每年只有9%的生產塑膠獲得循環回收。面對全球塑膠廢棄物大量堆積在掩埋場或漂流於海洋的危機，汪郁雯現正研發新技術，希望將塑膠廢棄物轉變成具價值的化學製品，重新運用在汽車、電子產品、紡織品等品項中。汪郁雯和團隊更積極針對如今被歸類為不可回收的塑膠品，例如骯髒的塑膠袋、一次性的塑膠製品等，希望將這些「無用之物」賦予新生，再次生產為受市場歡迎的日常物品。

這個極富遠見卻也異常艱難的目標，讓曾經做過生化相關實驗的林藝，看了直呼辛苦，「研發新技術非常需要時間，雖然開發成本會決定後續製品的價格，但在勞力士的支持下，還是很期待能被廣泛運用的那天。」雖然不知那天何時到來，但得到勞力士雄才偉略大獎支持的汪郁雯，早已註記好改變世界的時程，她預計在2023年以前，設立全商業化的加工廠，目標將回收45,500噸的塑膠廢棄物，雖然還未能確定將轉成多少價值的品項，但回收此舉將為世界減少320,000噸二氧化碳排放，大大減少對地球與萬物的傷害。

▲2019勞力士「雄才偉略大獎」得主之一汪郁雯，談她的塑膠回收計劃。（影／取自YouTube「Rolex Awards for Enterprise」）

感佩這些得主的不倦付出，那麼林藝自己呢？投身環保又頻頻接下演講、主持工作，現實是否仍須倚賴兼職賺錢，才能繼續踏上逐夢之路？誰料她回道，「我做所有的工作都不是為了賺錢，而是發揮個性天份，成為真實的自己！」這是她在符合社會期待與做自己之間，拉扯數年的人生體悟，就如她決定創業後的自我解讀，「我投入，因為這是我想做的事，而它剛好是環保。」率性的林藝如是說。

►更多新一屆《勞力士雄才偉略大獎》得主的故事

關鍵字：

環保, 環境, 淨灘, 林藝, 二手彩妝, 勞力士
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