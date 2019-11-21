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短夾、鑰匙輕鬆放　GUCCI經典復古雙G「手機包」超欠買

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編輯／Duke

每年流行的包款不盡相同，今年則是越小越好，因此Mini Bag便成為了一股風潮。繼Balenciaga、Louis Vuitton（LV）、Prada等品牌相繼推出自家的手機包後， Gucci也以自家經典的Ophidia雙G Logo設計，推出了一款復古的手機包，一起來看看吧！

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Browns、Balenciaga、Louis Vuitton）

▲Balenciaga的購物袋造型手機包。（圖／翻攝自Balenciaga）

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Browns、Balenciaga、Louis Vuitton）

▲Gucci Ophidia雙G Logo手機包。（圖／翻攝自Browns）

此款Gucci Ophidia雙G Logo手機包除了擁有義大利製造的高品質外，經典雙G Logo提花帆布更是一大亮點，同時還搭配紅、綠相間的織帶與皮革背帶製成，而內部空間則能放置手機，短夾、鑰匙、口紅等物品。另外，背面還特別設置卡片夾層來讓各位自由運用，絕對是一款誠意滿滿的手機包。

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Browns、Balenciaga、Louis Vuitton）

▲經典雙G Logo提花帆布搭配紅、綠相間的織帶與皮革背帶製成。（圖／翻攝自Browns）

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Browns、Balenciaga、Louis Vuitton）

▲內部空間能放入手機，短夾、鑰匙、口紅等物品。（圖／翻攝自Browns）

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Browns、Balenciaga、Louis Vuitton）

▲背面的卡片夾層可以放進悠遊卡。（圖／翻攝自Browns）

Gucci Ophidia雙G Logo手機包，目前已經登陸Browns官網，定價為美金790元（約台幣23,700元），有興趣的朋友，一定要趕緊下訂單，不然很有可能會瞬間完售喔！

此外，收錄於Louis Vuitton 2020早春夏系列中的「Monogram Legacy」皮革包款系列，出現了一款名為Phone Box的手機包，而內部空間同樣能放置手機，短夾、鑰匙、口紅等物品，並預計在11月登場，定價為新幣2,180元（約台幣49,500元）。

▲Gucci手機包。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲Louis Vuitton Phone Box的手機包。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

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關鍵字：

手機包, MiniBag, Balenciaga, LouisVuitton, Prada, Gucci, Ophidia, 雙G, 義大利, 帆布
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