2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感

不同於去年的古裝劇風潮，今年限古令之下多以甜寵的現代劇較為火紅，不過2020年預計再掀起一波古裝大劇熱潮，包括國際巨星湯唯、迪麗熱巴等女星們，先來預習有哪些劇可以期待一下！

《大唐女兒行》許凱、李一桐和苗圃主演

之前延燒了整個古裝劇圈的《延禧攻略》，製作人于正再度推出《大唐女兒行》，找來愛將演員許凱，搭檔苗圃等人領銜主演的古裝輕喜劇，該部劇以初唐貞觀年間為背景，主要講述了出生普通家庭的傅柔和富家公子程處默因為家族的變故而被捲入朝廷的紛爭中，在這一過程中他們唱遍酸甜苦辣，迅速成長，明白了要忠於國家、忠於愛人的故事。

▲《大唐女兒行》唐畫風格海報



《三生三世枕上書》迪麗熱巴、高偉光主演

自從2017年楊冪與趙又廷主演的《三生三世十里桃花》大受歡迎後，連帶劇中的第二條感情線鳳九與東華也跟著爆紅，盼了2年，終於由兩人為主的故事《三生三世枕上書》預計在2019年底要播出了。劇中除了迪麗熱巴和高偉光回歸演出，就連第一部的女主角「白淺」楊冪也會客串演出，還有兩位台灣人氣男神陳楚河及郭品超客串參與。日前官方首度釋出片花預告，兩人仙氣滿滿的甜蜜戀愛，讓影迷們期待萬分。

▲《三生三世枕上書》劇照

《燕雲台》唐嫣、竇驍與佘詩曼主演

描寫大遼前中期的恢弘歷史，講述了鐵血紅顏，遼宮雄後蕭燕燕的傳奇一生，蕭燕燕（唐嫣飾），歷史上最著名的“蕭太后”， 她與韓德讓（竇驍飾）自幼青梅竹馬，早訂終身，卻因為命運的捉弄偶遇遼景宗耶律賢，走入深宮成為皇后。但是，她以她的健康堅韌果斷勇敢，彌補了耶律賢性格和健康上的短板，贏得了耶律賢的愛和信任，在耶律賢病重時被交托國政，最終成為遼國歷史上最有權力的女人。

▲唐嫣主演《燕雲台》劇照

《大主宰》歐陽娜娜、王源



改編自網路作家天蠶土豆的同名網路小說，《大主宰》由歐陽娜娜和王源主演，預計在2019年底播出。這是歐陽娜娜首部古裝玄幻片，也是王源的第一部男主古裝戲，從官方公佈名單後就一直被受討論。劇中歐陽娜娜飾演洛神族女皇洛璃，王源則是飾演少年牧塵，神族和人族的艱苦虐戀，最後有情人終成眷屬的劇情，相信開播後會再次引起關注。

▲《大主宰》海報

《今夕何夕》金瀚、孫怡主演

龐鈺和馮夕一對惺惺相惜的兄弟，一個風度翩翩，溫潤如玉，一個驚才絕豔卻韜光養晦，最後因為一個女人冬月的出現分道揚鑣成為敵人，瀟灑肆意的馮夕在冬月的影響下最後又與龐鈺化解干戈，最後與冬月一起克服萬難輔佐龐鈺成為一代明君的故事。

▲《今夕何夕》主演金瀚與孫怡殺青照

《靈域》范丞丞、程瀟主演

改編自同名人氣玄幻小說，講述了身世成謎的失憶少年秦烈（范丞丞 飾），因意外捲入一場陰謀中，在經歷種種艱險之後，同青梅竹馬的淩語詩（程瀟 飾）等一眾小夥伴們，一起在靈域逐漸成長、開啟新征程的故事。這群熱血少年，在尋找身世真相和追求更高力量的路上，不斷遇到良師摯友，共同守護靈域大陸。

▲《靈域》由人氣偶像范丞丞與程瀟主演

《孤城閉》王凱、江疏影

繼《知否知否》之後，正午陽光影夜又一部大宋古裝劇《孤城閉》，由王凱、江疏影、任敏、楊玏、喻恩泰等人主演，王凱飾演的是宋朝第四位皇帝宋仁宗趙禎，他廣納諫言，不奢侈，不放縱自己的欲望，但為了自己心愛的女兒不惜和大臣對立；江疏影飾演的是宋仁宗的皇后，出身名門，典雅大方，唯獨在面對她的丈夫時，總有一層隔閡，始終無法與趙禎完全交付彼此，互相信任，也終成為心中最深的遺憾，是一部值得期待的2020新劇。

▲《孤城閉》海報

《大明風華》湯唯、朱亞文

湯唯首次的古裝劇怎麼能不追！《大明風華》改編自蓮靜竹衣的小說《六朝紀事》，講述了明朝初年，國家開創盛世，「孝恭皇后」孫若微歷經五帝六朝的故事。之前曝光時該劇名為《大明皇妃孫若微傳》，湯唯在接拍後開始認真學習禮儀，並找出了很多經典古裝劇集，仔細觀察劇中人物的招式，並學習明朝歷史文化、各種臺詞發音，搭檔的男主角則是飾演文武雙全的明宣宗「朱瞻基」朱亞文，兩大演技不容置疑的演員互相飆戲，讓《大明風華》更添可看性。

▲《大明風華》劇照

《有翡》趙麗穎、王一博

改編同名武俠小說的《有翡》是趙麗穎產後復出的第一部新作，預計在2020年播出。劇中趙麗穎飾演一位生於山寨、長於亂世的女俠客周翡，13歲離家出走想闖蕩江湖，卻差點命喪洗墨江，所幸被路過的「端王」謝允所救下，兩人因此結下緣分。從最新曝光的片花中看到，趙麗穎有不少武打戲，不僅動作乾脆俐落，眼神也相當有力，男主角搭配因《陳情令》爆紅的王一博，整體話題性十足，讓書迷們相當期待。

▲《有翡》劇照

《鶴唳華亭》黃志忠、張志堅主演

古裝巨制《鶴唳華亭》正式官宣主演陣容，根據雪滿梁園同名小說改編，並由其親自擔任編劇，羅晉、李一桐領銜主演，黃志忠、張志堅、王勁松、郝蕾、劉德凱、苗圃、金瀚、鄭業成、邱心志、鮑大志、王建國、馮波、郭鵬等主演，講述了儲君蕭定權為國天下孤身犯險，收付兵權交於國家自己背負千秋罵名而死的故事。

▲《鶴唳華亭》由羅晉、李一桐領銜主演

※BY SANDY HSU, YOYO SU

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