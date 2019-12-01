fb ig video ETtoday search mobile

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12%

> >

瘦身界當紅的雞胸肉

雞胸肉是瘦身餐菜單中不可或缺的高蛋白、低卡路里食物，也是CP值最高的食材。雞胸肉含有豐富的蛋白質，能提高基礎代謝率，也有助於在不造成肌肉流失的情況下降低體脂肪。雞胸肉的口感柔軟、滋味清爽，但是只要稍微過度加熱，就會導致肉質變乾柴，所以烹調的時候需要多留意。

< 選購建議 >

–請選擇外觀呈淡粉紅色，肉質厚實，濕潤且有彈性的雞肉。
–雞胸肉裡層有一塊脂肪量更少的肉，稱為里肌肉，其口感較柔軟、大小也比較小。一般雞胸肉的一塊重量大約是雞里肌肉的3～4倍。
–如果是即食雞胸肉調理包，最好選購沒有添加鹽分以及化學添加物的製品。

< 保存方法 >

–新鮮的雞胸肉可以在1～5℃的冰箱裡保存2天左右。
–若是2天內要吃的分量可用保鮮膜或者夾鏈袋密封，冷藏保存。
–如果超過2天，就分成一次要吃的分量，裝進夾鏈袋並寫上日期，冷凍保存。
–冷凍的雞胸肉須在要食用的前一天移到冷藏室退冰，或者連同夾鏈袋一起浸泡在水中解凍，大約20～30分鐘之後再使用。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

低脂雞胸肉排（320kcal）

在想要飽餐一頓的日子裡，來份排餐如何？在100g的雞胸肉上面劃幾刀，塗上醃醬後靜置大約10分鐘。接著將醃過的雞胸肉和烘焙紙一起放入燒熱的鍋子裡，放入小番茄。等雞胸肉底下的那一面煎熟後翻面，將烘焙紙往上包起來，用夾子固定好開口，繼續加熱到裡面的食材全部熟透。最後將雞胸肉、小番茄、地瓜塊以及生菜盛盤，最後淋上排餐醬汁。

–醃醬：香草（羅勒、荷蘭芹、奧勒岡葉擇一）少許+橄欖油 1大匙

–排餐醬汁：低脂番茄醬（或是香草番茄醬）1大匙+低鹽醬油 1小匙+玉米糖漿 2小匙

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞胸肉香炒花生（320kcal）

這道香氣逼人且飽足感十足的雞肉料理，是利用花生醬拌炒而成。通常大家會覺得在瘦身時一定要避開花生醬這類高卡路里的食物，但其實只要不過量，持續食用花生含量高達90%以上的花生製品，反而有助於燃燒內臟脂肪。而且這道料理不必擔心湯汁會流出來，相當推薦做成便當。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

首先將花生醬 1/2大匙+無糖豆漿（或是低脂牛奶、堅果奶）3大匙+玉米糖漿 1/2大匙，全都放進鍋子裡煮製作成花生醬汁。待醬汁煮滾後，放入100g即食雞胸肉塊並翻炒，讓醬汁均勻沾裹上去。 撒上堅果碎粒後熄火，與西洋芹段、地瓜塊、小番茄一起盛盤即完成。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞胸肉綜合生菜沙拉（340kcal）

這是一道料理初學者也能輕輕鬆鬆、毫無負擔完成的沙拉。只要把100g雞胸肉鋪在烘焙紙上，再加上橄欖油、羅勒粉、胡椒粉均勻地混合後，靜置10分鐘。之後，直接用鍋子煎熟就可以了。至於生菜部分，請按照自己的喜好挑選並均衡攝取。如果不喜歡生菜特有的微苦味，建議可以選用氣味或苦味較淡的蘿蔓生菜或者萵苣。做好後搭配法國麵包一起吃，享用豐富飽足的一餐！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

番茄燉雞胸肉（350kcal）

酸酸甜甜的番茄，再搭上香辣的辣味粉以及濃醇的堅果奶，就是一道暖胃又美味的湯品了。釋放出辣味的辣椒素會讓身體發熱，不僅能活化新陳代謝，而且有助於瘦身。做法如下在燒熱的鍋中淋橄欖油，然後將 200g小番茄下鍋翻炒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

再倒入堅果奶（或是無糖豆漿、低脂牛奶）1罐（190～200ml）以及玉米糖漿，等到煮滾之後，放入辣味粉拌勻。將100g即食雞胸肉塊以及100g的地瓜塊放入後，再煮大約1分30秒左右即完成。最後盛入碗中並且撒上堅果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞胸肉地瓜麵包片（380kcal）

這道料理是將地瓜切成法國麵包切片的形狀後，當成麵包片來應用。把拌入低脂沙拉醬的雞胸肉鋪在地瓜上面，將香味發揮得淋漓盡致。首先將100-120g的地瓜皮清洗乾淨之後，斜刀切成1.5公分厚的大小，再用耐熱保鮮膜包起來，放進微波爐裡加熱大約2分鐘。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

取出後放入沒有下油的鍋子裡，以小火乾煎至表面微焦。將即食雞胸肉逆著紋理切成細絲後，裝在容器中弄碎，再加入低脂沙拉醬、大麻籽、玉米糖漿、低鹽醬油與胡椒粉，全部混合均勻。最後將雞胸肉鋪在地瓜片上面，疊上小番茄，搭配生菜一起食用即可。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞胸肉地瓜捲（250kcal）

將100g雞胸肉蓋上保鮮膜或塑膠袋之後，用擀麵棍或玻璃瓶把雞胸肉壓成薄片狀，然後用雞胸肉片包住瓜條，約3-4條，接著煎到裡面完全熟透就完成了。再配上生菜沙拉和小番茄一起吃，就更豐盛，又有飽足感。這是一道高蛋白料理，當作給孩子們配飯的菜餚也相當不錯喔！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞胸肉地瓜塊（310kcal）

NEMO極力推薦的萬能料理工具之一，就是矽膠製冰盒。以矽膠製成的料理工具既耐熱又不會吸收微波，可以安心使用。將100g雞胸肉切碎。接著將地瓜切成大塊後，裝進微波專用容器中，加入2大匙的水，微波加熱大約2～3分鐘。從微波爐取出後，將地瓜的外皮剝掉並靜置一會兒，等到冷卻後，再裝在碗裡用叉子壓成泥狀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

將切碎的雞胸肉、地瓜泥以及全麥麵粉放在同一個盤子裡。撒上少許的鹽和胡椒粉後，戴上塑膠手套，用手將所有食材攪拌均勻後裝進矽膠製冰盒裡。最多只要裝6格就好。將矽膠製冰盒放進微波爐裡加熱大約1分30秒後，取出放涼。最後把成品盛盤撒上堅果碎粒，再搭配番茄片即完成。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

烤雞肉串（230kcal）

想吃點辣的東西時，我推薦這道菜！用竹籤將100g即食雞胸肉和6條地瓜條串起來，塗上辣味烤雞醬之後，放進鍋子裡稍微加熱就完成了。只要在醬料裡添加特辣辣椒粉，其香辣滋味絕對令人食指大動。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

雞肉千層日式火鍋（240kcal）

瘦身餐吃到後來，有時候會突然很想品嘗一道熱騰騰的肉湯。與其辛辛苦苦地一味壓抑，不如利用對身體好的食材來製作美味又輕盈的料理吧。這裡要介紹的，就是曾經在電視料理節目以及IG、Facebook等社群網路平台紅極一時的千層日式火鍋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

先將100g雞肉分成3等分之後，套上保鮮膜或者塑膠袋，再用擀麵棍或者玻璃瓶壓成薄片狀。 在高麗菜上面依序疊上紫蘇葉、雞肉、紫蘇葉、高麗菜，然後對半切開。先在湯鍋底部鋪上幾片高麗菜，再把步驟2中堆疊好的食材直立地排入鍋裡，並在中間擺入南瓜以及菇類。倒入高湯後用大火煮，煮滾後再轉成中火續煮3～4分鐘左右，直到雞肉熟透即可享用。

–高湯：蔬菜高湯 100ml（或是水90ml加上蔬菜高湯粉1大匙）+水 100ml+低鹽醬油 2小匙

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來源：瑞麗美人國際媒體 《體脂肪狂降12%的555減脂瘦身餐：用5種食材滿足5大營養，餐餐低於500卡！12萬人瘋傳的減重食譜規劃師最強菜單》作者／ 金志英

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「甜度不高的水果，熱量就會比較低？」營養師教你，減肥「水果餐」怎麼吃才不會越吃越胖！

營養師教你用這「4樣食材」取代飯麵，簡單達成「減醣飲食」減少熱量攝取！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 食譜, 雞胸肉, 低脂, 料理, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

京華城熄燈最後20名員工歡送　數百民眾鼓掌道別「謝謝給我青春回憶」

京華城熄燈最後20名員工歡送　數百民眾鼓掌道別「謝謝給我青春回憶」

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

「一世代」哈利新專輯即將面世　發佈日期竟是前女友泰勒絲30歲生日

「一世代」哈利新專輯即將面世　發佈日期竟是前女友泰勒絲30歲生日

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12% 2019年度五大精品聯名包　香奈兒聯名菲董迷倒JJ、DiorＸRIMOWA壓軸登場 范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？ 有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？ 日本「小書桌」蓋上毛毯變暖桌，主子也來跟你擠一起　只要140元台幣 冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花 韓妞最愛的3個平價彩妝品牌！高顏值文青風romand超夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面