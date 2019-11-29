冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花

該是把細帶涼鞋收起來的時候了！11月的到來，宣告冬天即將降臨。不論你已打算好整個冬天都穿白色牛仔褲，還是你正著迷於七零年代的毛衣連身洋裝或全套西裝，各式靴子都是你搭配的好選擇。從蛇紋印花到單色圖像式及膝靴，還有本季最受追捧的防滑鞋底騎士靴，《Vogue》統整出今年冬季街頭流行的6大熱門趨勢，快把靴子拿出來為冬天做準備！



1.防滑鞋底靴

防滑鞋底靴的流行已趨向成熟，這意味著你會在這一季看到它們完美無瑕地配上Simone Rocha浪漫的塔夫塔taffeta綢緞洋裝，以及九零年代的寬鬆牛仔褲。考慮看看Prada的Monolith軍靴和Bottega Veneta華麗厚重的雀爾喜Chelsea靴吧！相信我們，這將會是你這個冬天衣櫥裡最明智的投資。



© Christian Vierig

2.單色圖像式白靴

更新去年訂製大衣最快的方法是什麼呢？只要加上一雙白色靴子就大功告成了！從夏末的百慕達皮褲到多層次襯衫裙，或麻花針織毛衣和酸洗牛仔褲，沒有其他單品能像這雙視覺系及膝長靴般傲人地說：「我把整套服裝完美地搭配在一起了。」



© Edward Berthelot



3.蛇紋印花靴

說到這款靴子，我們必須遵循Instagram時尚合作總監陳怡樺Eva Chen的眼光。這位紐約在地人有著各式各樣義大利品牌的靴子，並且在2020春夏巴黎時裝週期間，穿著Paris Texas的仿蛇紋印花及膝長靴稱霸街拍鏡頭。她的服裝細節選擇一：紫色絲質長裙的電流感陰影配上Sies Marjan的毛衣，放大了庸俗時尚的魅力；選擇二：只要配上一件Monse的不對稱拼接洋裝就萬事俱備了。





© Christian Vierig



4.斑馬紋印花靴

當談到設計師的斑馬紋印花羅馬Roma靴時，Maryam Nassir Zadeh的死忠粉絲一定很快就能認出那標誌性的設計。這款戲謔式的印花是時尚界最受歡迎的圖樣之一，從MyTheresa採購經理Tiffany Hsu在Paris Texas反覆出現的麂皮靴就可以看出。我們的建議，是趁還有庫存時，找到Khaite的鑿楦型鞋頭Chisel-toe及膝長靴。





© Christian Vierig



5.棕色調靴子

從亮面的人造鱷魚紋印花到休閒的麂皮材質，棕色靴子從九零年代到現在，一直是波希米亞風服飾的主幹。我們對色調剪裁的熱衷依舊不減，現在，還成功地將米白色烘烤出更高級的外觀—這是品牌The Row的由來，加上時尚界最愛的Tea Time踝靴。





© Edward Berthelot



6.黑色皮靴

當你走進任何一位《Vogue》編輯的衣帽間，你將非常有機會找到一系列經典的黑色及膝靴—又稱作不分四季、永不過時的衣帽間聖物。2019年冬天，大家都順勢看向凱特摩絲Kate Moss的2003年基本鞋款。不妨搭配一件特大號西裝外套，或是一件迷你格紋短裙，在露出雙腳的同時還能兼顧保暖。



© Daniel Zuchnik © Vanni Bassetti

※BY JULIA HOBBS, SANDY HSU, CHEN CHEN WANG

（完整文章請看VOGUE.com）



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