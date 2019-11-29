fb ig video ETtoday search mobile

冬靴6大流行盤點！經典黑白必備，今年來挑戰狂野動物紋印花

> >

該是把細帶涼鞋收起來的時候了！11月的到來，宣告冬天即將降臨。不論你已打算好整個冬天都穿白色牛仔褲，還是你正著迷於七零年代的毛衣連身洋裝或全套西裝，各式靴子都是你搭配的好選擇。從蛇紋印花到單色圖像式及膝靴，還有本季最受追捧的防滑鞋底騎士靴，《Vogue》統整出今年冬季街頭流行的6大熱門趨勢，快把靴子拿出來為冬天做準備！

1.防滑鞋底靴

防滑鞋底靴的流行已趨向成熟，這意味著你會在這一季看到它們完美無瑕地配上Simone Rocha浪漫的塔夫塔taffeta綢緞洋裝，以及九零年代的寬鬆牛仔褲。考慮看看Prada的Monolith軍靴和Bottega Veneta華麗厚重的雀爾喜Chelsea靴吧！相信我們，這將會是你這個冬天衣櫥裡最明智的投資。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Christian Vierig

2.單色圖像式白靴

更新去年訂製大衣最快的方法是什麼呢？只要加上一雙白色靴子就大功告成了！從夏末的百慕達皮褲到多層次襯衫裙，或麻花針織毛衣和酸洗牛仔褲，沒有其他單品能像這雙視覺系及膝長靴般傲人地說：「我把整套服裝完美地搭配在一起了。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Edward Berthelot

3.蛇紋印花靴

說到這款靴子，我們必須遵循Instagram時尚合作總監陳怡樺Eva Chen的眼光。這位紐約在地人有著各式各樣義大利品牌的靴子，並且在2020春夏巴黎時裝週期間，穿著Paris Texas的仿蛇紋印花及膝長靴稱霸街拍鏡頭。她的服裝細節選擇一：紫色絲質長裙的電流感陰影配上Sies Marjan的毛衣，放大了庸俗時尚的魅力；選擇二：只要配上一件Monse的不對稱拼接洋裝就萬事俱備了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Christian Vierig

4.斑馬紋印花靴

當談到設計師的斑馬紋印花羅馬Roma靴時，Maryam Nassir Zadeh的死忠粉絲一定很快就能認出那標誌性的設計。這款戲謔式的印花是時尚界最受歡迎的圖樣之一，從MyTheresa採購經理Tiffany Hsu在Paris Texas反覆出現的麂皮靴就可以看出。我們的建議，是趁還有庫存時，找到Khaite的鑿楦型鞋頭Chisel-toe及膝長靴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Christian Vierig

5.棕色調靴子

從亮面的人造鱷魚紋印花到休閒的麂皮材質，棕色靴子從九零年代到現在，一直是波希米亞風服飾的主幹。我們對色調剪裁的熱衷依舊不減，現在，還成功地將米白色烘烤出更高級的外觀—這是品牌The Row的由來，加上時尚界最愛的Tea Time踝靴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Edward Berthelot

6.黑色皮靴

當你走進任何一位《Vogue》編輯的衣帽間，你將非常有機會找到一系列經典的黑色及膝靴—又稱作不分四季、永不過時的衣帽間聖物。2019年冬天，大家都順勢看向凱特摩絲Kate Moss的2003年基本鞋款。不妨搭配一件特大號西裝外套，或是一件迷你格紋短裙，在露出雙腳的同時還能兼顧保暖。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
© Daniel Zuchnik © Vanni Bassetti

※BY JULIA HOBBS, SANDY HSU, CHEN CHEN WANG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

天天下雨又濕又冷你的靴子是不是快發霉了？ 專家分享5招冬天輕鬆保養你的靴子

冬天當懶骨頭也要時髦！毛衣洋裝榮登秋冬穿搭入門款

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

秋冬, 穿搭, 鞋款, 靴子, 及膝靴, 騎士靴, 蛇紋, 單色, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

小紅書健身網紅半年狂瘦20公斤　3餐食譜照著吃，輕鬆甩肉不復胖

小紅書健身網紅半年狂瘦20公斤　3餐食譜照著吃，輕鬆甩肉不復胖

2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感 夜貓族注意！5招「熬夜急救護膚法」　告別暗沉黑眼圈，肌膚明亮妝又貼 全是幻想！日本女生眼中「普通男」條件月薪要10萬　網友崩潰：原來我不普通 有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？ 別過分節食！小紅書網紅分享3招突破減肥停滯期　健康吃一週減3KG不反彈 3星座天生就是社交高手！要找和事佬，推派天秤最明智 陶晶瑩超中肯戀愛10金句： 脆弱不是理由，人總要學著自己長大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面