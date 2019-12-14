義大利輕奢品牌3大亮點紅遍亞洲　四款夢幻手袋一起來入坑

女人的衣櫃中永遠缺少一個新包，不過2019的時尚配件趨勢，可能會讓你一次缺少三個包款，因為紅遍亞洲的義大利品牌Gianni Chiarini，擁有精湛的皮革、完美的容量、以及時尚的設計，從日本紅到台灣，再紅到全亞洲，更網羅了上班族、學生、還有追求流行的女生，成為不入坑會後悔的必備手袋品牌！

2019到底有哪些包款是衣櫃中不可缺少的好貨呢？小編在此推薦四大熱銷It Bags，像是輕量包、水桶包、馬鞍包，還是托特包，每個手袋都有不同特色，實用兼具高搭配功能，只能說不買回家對不起自己呀！



亞洲女生的最愛包款





完美詮釋了less is more的時尚精神，Gianni Chiarini的Alifa輕量包因為極簡設計、容量大、精湛的皮革質感，以及非常輕量，成為了日本上班族的最愛，就算每天背出門都不會造成負擔，而高級的皮革與荔枝紋的搭配，與拉鍊流蘇的流動感，加上多款材質、顏色，不論是實用性還是美觀搭配度都非常值得購入，完全是2019暢銷包首選！



逛街約會都超時尚

2019必買包款，Sophia水桶包一定榜上有名，這款集時髦、實用於一身的多功能水桶包，有著手提、肩背、斜背三用選項，而手提的金屬提把可增加時尚度，就連平常不選擇手提功能時，金屬提把也可以成為包包的造型，另外，高級的皮革與皮革肩帶，也展現了佛羅倫斯的精湛工藝，外觀、搭配性也是讓人不得不入坑～



秋冬搭配大衣剛剛好

來自於歐洲馬術的美學， Helena Round麂皮馬鞍包是Gianni Chiarini的經典包款，也是深受女性喜愛的熱門款，Helena中間縫線的巧思設計，比以往的傳統馬鞍包更有現代感，而長短肩帶之中的短肩帶擁有金屬設計，同樣也可以作為飾帶，而搭配著托斯卡尼頂級牛皮的麂皮，非常適合在秋冬的季節，簡單地穿上一件長大衣，配上Helena Round麂皮馬鞍包就夠美了！



超高人氣上班族最愛



造型優雅、線條流暢的Twenty是一款適合各種場合的托特包，有著輕滑的頂級NAPA皮革、多功能用途，包款本身也簡約時尚，加上磁釦設計便利性高，不只深受日本上班族的喜愛，在台灣也是屬於熱賣的經典包款，讓人忍不住一背就上癮。

Gianni Chiarini專櫃

➡誠品信義1樓、SOGO復興4樓 、漢神巨蛋3樓、大葉高島屋1樓

※BY ALICE CHENG, JOY HUANG

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

CELINE 2020早春南法恬適風格，奶茶棕、開心果綠、奶蜜黃…清爽色系全新包款搶先看

香奈兒Chanel 2020春夏最新包款搶先看：從斜紋軟呢把手包、選擇眾多的信封包、到時尚的迷你包實用與時髦兼具



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。