栗子可可、焦糖奶茶、蜜豆肉桂　6款寫了秋冬名字的「顯白系唇彩」

迪奧DIOR金燦粉霧絲絨唇膏 #068 Charm／NT$1,400

2019聖誕限定色，金緻外殼使唇膏更顯優雅，#068 醉人柔粉Charm是令人沉醉的蜂蜜奶茶色，調入細緻的金粉，讓雙唇仿佛穿上一襲精緻閃耀的晚禮服，更顯華麗動人。

迪奧DIOR金燦粉霧絲絨唇膏 #068 Charm

迪奧DIOR金燦粉霧絲絨唇膏 #068 Charm

植村秀 無色限釉光精油唇膏 #BR762／NT$1,000

不同於以往易顯病氣的土色，比膚色略深一點的栗子可可色反而能讓膚色呈現透亮感，比土色更日常百搭、增添氣色，同時又比豆沙色更摩登有氣場。另外，值得一提，唇膏質地中融入了日本山茶花精油與日本色料因子，因此抹起來柔滑到天邊。

植村秀 無色限釉光精油唇膏 #BR762 實擦

植村秀 無色限釉光精油唇膏 #BR762 實擦

SUQQU 晶采艷澤唇膏#114焦飴KOGAREAME／NT$1,900

每年11月SUQQU都會推出日本重量級指標百貨-大阪梅田阪急百貨的限定彩妝，今年的靈感來自奢華漆器，限定唇膏色號#114是很美的杏仁可可，抹在唇上散發的高雅光感，展現大人系獨有的沉穩與魅力。

SUQQU 晶采艷澤唇膏#114

SUQQU 晶采艷澤唇膏#114

Armani Beauty奢華訂製琉光唇萃#102／NT$1,250

為迎接台北SOGO周年慶所引進的限定色號，#102是非常美的杏仁奶茶，輕盈水感質地，一抹就能讓雙唇看上去嬌嫩欲滴，更顯飽滿。

奢華訂製琉光唇萃#102

LAURA MERCIER 摩登精華唇膏#05BRUN NATUREL／NT$1,200

質地如奶霜般輕盈無感，V編今天介紹的這支在台灣是冷門色，但在日本可是賣到缺貨，很多日本模特兒都擦這支拍秋冬Beauty專題，實際抹上就知道這支的魅力，非常知性的蜜豆肉桂色，溫柔襯膚，都會OL收入非常百搭。

05 BRUN NATUREL 實擦

05 BRUN NATUREL 實擦

BOBBI BRWON 迷戀輕吻唇膏#Blackberry／NT$1,050

唇膏質地的靈感來自於剛接吻過後的自然紅暈，所以雖然這支看起來是很深的咖啡色，但抹起來卻是讓人心動的肉桂奶茶，因為沒特別行銷，所以是很少人知道的冷門美色。

BOBBI BRWON 迷戀輕吻唇膏#Blackberry

BOBBI BRWON 迷戀輕吻唇膏#Blackberry

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）



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MAC亞洲最暢銷的10支口紅全剖析，「楓葉紅#Chili、土色唇膏#TAUPE和#MOCHA、乳霜乾燥玫瑰#BRICKOLA」

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