泫雅♡Dawn「鼻碰鼻」拍畫報　小野馬火辣POSE甜又慾

▲泫雅認愛Dawn遭開除，後來兩人一起簽給江南大叔PSY。（圖／翻攝pnation.official IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓「性感小野馬」金泫雅（泫雅）去年（2018）認愛師弟E’Dawn（金曉鐘，現藝名為Dawn）後，兩人演藝事業跌落谷底，後兩人紛紛改簽至江南大叔PSY旗下，演藝事業開始回穩，本月兩人同步推出新曲，強勢回歸歌壇。

一路攜手走來度過風風雨雨的泫雅與Dawn，同一天發表新曲，更順勢合體拍攝《GRAZIA》時尚雜誌封面，用情侶才有的味道，拍出甜膩滋味，兩人「鼻碰鼻」一幕，根本是全糖滋味，絕對有隔空吸引大群螞蟻的功力。

▲泫雅與男友Dawn同一天發表新歌，剛好順勢一起拍攝畫報宣傳。（圖／翻攝南韓GRAZIA官網）



泫雅、Dawn兩人都能撐起風格強烈的時尚造型，封面大片上，泫雅幾乎脂粉未施但打上大片「眼下腮紅」，她穿駝色上衣搭配黑色皮革長手套、紅色長靴，展現力與美的個性風格；Dawn則穿著天鵝絨襯衫搭配天鵝絨長褲展現難駕馭的奢華時尚風格。

▲仔細看泫雅與Dawn的POSE，其實是「甜慾」風格，如此超高難度的感覺，恐怕也只有個人風格都很強烈的兩人才能Hold住。（圖／翻攝南韓GRAZIA官網）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

兩人展現完美撐起高難度時尚造型的功力，同時又大方曬出頗「慾」的姿勢，泫雅坐在沙發上雙腿大開，Dawn則坐在沙發下被女友雙手抱住。仔細看就能發現畫面相當性感，另張照片泫雅躺在半裸的男友胯下，畫面照樣又美又火辣，不過這對異於常人的CP，卻能甩開情色風格，展現甜蜜感，實在厲害。

▲泫雅穿透視洋裝露美腿，Dawn單穿白色西裝外套露身材。（圖／翻攝南韓GRAZIA官網）



►偷偷分享少女秘密！

▲泫雅穿禮服露美背，Dawn則穿皮革西裝陪伴在旁。（圖／翻攝南韓GRAZIA官網）