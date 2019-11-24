沙發有「性感臀線」、邊桌提著走　丹麥HAY 2019新品好迷人

▲2019 HAY新品，呈現性感姿態。（圖／Design Butik提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年在居家界竄紅的 HAY，以親民售價、簡約設計的形象受到歡迎，今年 HAY 在丹麥的 3daysofdesign 哥本哈根三日設計節，發表一系列家具新品，以「翻玩經典」、「彈性生活」為主軸，打造經典沙發、單椅與燈飾的居家單品，其中一款 Silhouette 剪影沙發，在椅背創造「臀線」擄獲眾人目光，看來家具也可以很迷人。

HAY的設計絕不高冷，而是把複雜簡約到一個極致，再帶點工藝上的趣味，它著名的座椅About A Chair單椅系列，加入了全新產品線「AAC 100」，結合休閒椅與單椅，能運用在生活空間的各個場域，適用所有空間。

About A Chair系列是品牌與新銳丹麥設計師 Hee Welling 共同設計，以「簡約、有機、流暢」的設計構想，透過不同椅腳與扶手的搭配無限變化，AAC100擁有比一般單椅略大的尺寸，結合寬大椅座與較高的椅背設計，能在有限的空間中創造最大的舒適。

一般家具無法定義男女，而 HAY 全新Silhouette 剪影沙發則不在此限，沙發背部特別設計曲線，與方正的輪廓與薄型扶手的趣味平衡，也為整體設計帶來輕盈的視覺質感，跳色滾邊與高背版本，也能呈現出不同細節與風格。

另一款亮點商品還有 Bowler table「帶不走邊几」，可愛的提把設計搭配給人穩定感的花崗岩底座，頗有相映成趣的風格，手提著提把可以自由移動，無論放在客廳、起居室、房間等都能適用，異材質的外型設計，成為整個空間中鮮明的視覺特色，呈現出活潑態度。

2019 HAY 全新商品已在 Design Butik 到貨。