凱特王妃混搭香奈兒穿出高級感　酒紅毛衣台幣不到1500元就能入手

近日，凱特王妃Kate Middleton於倫敦參觀自然歷史博物館時，以難得在皇室成員中一見的造型穿搭現身 - 混搭平價和精品 - 卻依舊讓凱特王妃穿出了高級感。

這件勃艮地紅毛衣有著可愛的扇形領口，來自英國平價連鎖品牌Warehouse，零售價為48美元（折合台幣不到1500元）。而有著鬆緊腰部，打褶接縫和傾斜口袋的褲子則是Jigsaw的高腰綠色裙褲，目前的售價是109美元。醒目的金色手提細節，以及香奈兒精緻工藝的縫線，凱特王妃Kate Middleton透過香奈兒包款來提升整體風格。

腳上則是一雙來自TOD'S的舒適粗跟高跟鞋，腳趾處飾有帶扣和領結細節，顏色上與包款和毛衣呼應搭配。凱特王妃的穿搭證明了一件事，好看的東西不分貴賤，重點是品味穿搭，當然也包含了凱特王妃獨特的氣質。

※BY TRAVIS HUNG

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