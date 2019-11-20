

▲英國超模卡拉牽線讓PUMAＸBALMAIN高端聯名系列得以誕生。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

PUMA聯名一波波，年底最強聯名終於曝光，就是由全球代言人Cara Delevingne（卡拉迪樂芬妮）牽線，讓PUMA走入高端精品的重要環節，PUMAＸBALMAIN重磅聯名，即將於11／21（本周四）正式開賣，台灣僅PUMA忠孝SELECT門市與FRUITION選品店販售。

▲PUMA全球女力大使卡拉牽線促成聯名，圖她著棒球外套（NT$22,780）、背心（ NT$4,280）、拳擊短褲（NT$8,780）、鞋DevaＸBalmain（NT$12,280）、及膝長襪（NT$1,580）（圖／品牌提供）



英國超模卡拉是PUMA全球女力大使，今年（2019）PUMA靠著她與BALMAIN創意總監Olivier Rousteing搭上線，雙方取得共識推出高端聯名系列，並讓卡拉也加入設計團隊之中，共同構思吸引時尚粉絲的設計，成品確實在設計上引人注目。不過綜觀全系列價格甚至突破新台幣2萬元，考驗消費者口袋深度與對品牌的忠誠度。

▲卡拉著PUMAＸBALMAIN高端聯名系列，並與BALMAIN創意總監Olivier Rousteing同框入鏡拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）



結合拳擊運動與高級訂製服設計，大量運用金屬裝飾，並結合皮革、亮片營造奢華感，並採紅色、藍色、黑色、金色與酒紅色交互運用，強調氣勢。以品項來說，包含拳擊手套、外套、上衣、運動褲、運動鞋、拳擊靴、運動包、毛帽等，價格介於新台幣1,580元至2萬2,780元。

▲PUMAＸBALMAIN高端聯名系列，價格最親民的為及膝長襪，最高單價的單品為棒球外套，此外鞋、包在定價上均突破萬元，考驗消費者對品牌的忠誠度。（圖／品牌提供）



27歲的卡拉從17歲起，即活躍於各大精品伸展台，更曾是「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的愛將，不過她在美國版《VOGUE》專訪中透露，「我青少年時期，從來沒穿過設計師品牌的服裝！」



▲卡拉透露雖然很早開始接觸精品，但在青少年時期從來沒穿過設計師品牌的服飾。（影／品牌提供）



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由於卡拉過往未有這種經驗，因此此次聯名用「親民的價格」打造BALMAIN高端感的商品，是參與設計的她認為最讓人興奮的地方，她還透露拍完照後，「我已經偷了幾件回家了！」



▲卡拉超愛這系列，甚至透露拍照時「已經打包帶走幾件」。（影／品牌提供）