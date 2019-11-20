秋冬底妝4大NG問題全解答！一次擺脫卡粉、乾紋、起屑或浮粉

▲秋冬底妝常見卡粉、起屑、出現細紋等困擾，想要改善除了要做好妝前保養，還要搭配適當的上妝技巧。（圖／翻攝IG@jin_a_nana、@thanks_kim）



記者張毓容／台北報導

氣候逐漸轉涼，冷熱快速轉換讓肌膚不穩定現象加劇，油水失衡的皮膚如同久旱無雨的沙漠，使得底妝難以服貼，影響整體妝效表現，其中又以卡粉、乾紋、起屑和浮粉等問題最為嚴重，被網友列為秋冬底妝4大NG問題。想要改善秋冬底妝惱人問題，除了透過妝前保養調理肌膚，還要針對不同問題搭配適宜的上妝技巧，才能讓肌膚乖乖吃妝，乾冷氣候下依舊擁有完美底妝。

1.粉底卡粉還卡毛孔



你一定也曾有這樣的經驗：早上出門前急急忙忙推開粉底，下一秒發現粉體全部卡在毛孔與皮溝裡，不僅粉痕密布更顯毛孔。蘭蔻資深教育訓練講師 Maggie建議，在妝前有效率地做足毛孔管理，上妝後再針對毛孔補強保濕，就能改善粉底卡粉、卡毛孔的狀況。

▲上妝會出現乾紋的人，妝前可透過濕敷、加入精華油等方式提升保濕效果。（圖／翻攝IG@94_j.a）



2.一上妝乾紋就出現



肌膚涵水力較差的人，一到秋冬，彷彿擦再多保濕也不夠力，上妝後肌膚更變得乾又繃,，原本就易乾荒的眼周及臉頰，乾紋變得更明顯，這時候不只妝前要做足保濕，上妝時和上妝後更需要二次保濕，增加保濕續航力。

可在妝前先用保濕水或保濕精華濕敷，補充水分，上粉底時可在粉底中加入1～2滴精華油，最後用保養型氣墊粉餅輕拍易出現細紋的局部，增加光澤和濕潤度，讓細紋神隱。

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3.起屑、搓泥讓底妝好斑駁



上底妝時若經常出現起屑問題，可能是因為肌膚角質受損、表皮粗糙，底妝包裹了皮屑，就容易滿臉飛花；另一種狀況是妝前保養品與底妝產品質地互斥，造型「搓泥」現象。

上妝前可先以保濕度高的精華輕輕按摩肌膚，幫助調理肌膚紋理變得柔軟細緻，並且確保每個步驟塗擦的保養品充分吸收後，再進行下個保養步驟。上妝時建議使用沾濕的美妝蛋輕拍上妝，且要定期溫和去角質，幫助代謝老廢角質，恢復肌表平滑度。

▲使用美妝蛋上妝可提升底妝服貼度，上完妝後還可以指腹輕拍更幫助吃妝。（圖／翻攝IG@94_j.a）



4.肌膚不吃妝，浮粉不服貼



肌膚不吃妝的原因除了保濕不夠，也可能是循環不良、肌膚不夠柔軟，才導致無法吃妝、持妝，Maggie建議可在妝前按摩肌膚，幫助後續更好上妝。

上妝前先用精華液混合幾滴美容精華油，由內而外輕輕按摩全臉，幫助舒緩、柔軟肌膚，再搭配沾濕的美妝蛋分區輕拍上粉底，讓肌膚更吃妝，上完粉底後可再以指腹輕壓臉部，提升底妝服貼度。

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