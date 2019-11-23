戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

有些人平時看起來一副正經又老實的樣子，但一談起戀愛就會變身為「大野狼」，喜歡調戲另一半，時不時「上下其手」吃吃愛人的豆腐，而且越愛你就越色，像是以下4個星座在戀愛時最「好色」，有色心也有色膽，不只想，更付諸行動摟摟抱抱，快來看看有沒有你的另一半？

金牛座



別看金牛座表面上一副溫和沈穩、很平靜的樣子，他們在親密關係上其實是很狂野的，內心可能早就波濤洶湧，只是他們比較慢熱，在一開始還沒有熟時會一直壓抑著，直到相處時間拉長、兩個人越來越熟，他們會慢慢展現出真實的自己，並釋放自己的「色慾」。而且金牛不論男女慾望都強，對他們來說，另一半就是最親的人，彼此展現愛意而「動手動腳」也是很甜蜜的事情。

獅子座



獅子座雖然平時很直接、也很霸道，但他們很有自己的原則，在兩個人關係還沒確認之前，他們不會隨便對對方動手動腳，以有禮貌的一面維護自己的形象。但等到兩人正式在一起後，獅子就會露出他們對另一半「好色」的一面，對他們來說，親密的碰觸更能加深兩人之間的感情，所以會時常對另一半摟摟抱抱，再來個親吻調情或直接「壞壞」起來。

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天蠍座



情感強烈的天蠍座，在感情上佔有慾強，性慾也強，但這些慾望他們只讓非常親密的人感受到，所以在兩個人關係還沒確定前，他們會把這些小心思都收好，等到兩個人正式邁入情侶關係，就會毫不隱藏的大方展現。有色心更有色膽的天蠍非常享受跟情人間互相挑逗、調情的親密感，越是愛你、慾望就越強，巴不得兩個人可以時時刻刻都不分開。

摩羯座



看起來一板一眼、正經八百的摩羯座，在親密關係這方面屬於「惦惦吃三碗公」，雖然平時是個會把慾望藏在心裡的人，但面對自己的心儀對象，外冷內熱的魔羯會壓不住慾望，內心充滿烈火讓他們時刻都想把對方給吃了，所以一定雙方關係確認了，摩羯就會開始引導另一半，一起享受歡樂時光。

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