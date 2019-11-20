美妝控必收！聖誕蜜粉仙氣飄飄，漂亮到捨不得用

▲限定蜜粉美到像藝術品，還沒推出就引起超高詢問度。。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

聖誕彩妝讓人眼花撩亂，除了美不勝收的彩妝組合外，另一個亮點就是蜜粉了，限量包裝美到完全捨不得用，光看著收藏也開心！



GUERLAIN幻彩流星蜜粉球(璀璨金漾限量版)，2,480元。

今年聖誕嬌蘭將經典的幻彩流星蜜粉球幻化成如晚霞般的一抹暖光，透過獨有的裸鑽光科技，添加四款由細緻星鑽粉末研磨製成的修飾粉球，包含玫瑰金、珍珠白、豆沙粉及冬日橙橘，一刷過肌膚，創造如葡萄酒色調與晚霞般的絢麗光澤。

SHISEIDO 心機女神香氛魔法盒2019，25g ，1,900元。

資生堂每年推出的香氛魔法盒總讓人好期待，,今年第六代的設計帶大家來到冬季大雪紛飛的莫斯科,以白色雪國的童話傳說為靈感,幻化做盒蓋上的白雪結晶圖騰,在每一次輕撲蜜粉的時候,用香氛魔法為妳帶來美麗的力量。這次除了附上日夜專屬的粉撲外，還有一個隨身小包讓收納更方便。

DECORTE 永恆祈願蜜粉(幻夜女神)，18gX 2個(蕊心) ，7,800元 。

美妝控每年必收的黛珂祈願蜜粉，今年第九代之作的主題為幻夜女神The Story of Celestial Nymphs，以天界及女神為概念，打開粉餅瞬間，彷彿正被女神照耀般，澄淨透亮的肌膚，映照於鏡中那刻，連心靈都被滿滿的富足感所包圍。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App