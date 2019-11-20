學會毛衣正確清潔5步驟，再也不怕變形或縮水！第一步是關鍵

▲毛衣是秋冬必備衣物，但是清潔保養讓人頭痛，一不小心就會變形或縮水。（圖／翻攝IG@stylenanda_korea、@chuu_official）

編輯／Amanda

最近氣溫下降的很有感，冷颼颼的冬天即將到來，除了大衣、外套，暖呼呼的毛衣和針織衫更是必備單品，但說到毛衣的清洗和保養就人感到頭痛，你是不是也常常不小心把毛衣洗到變形、縮水，再也穿不進去；不然就是乾脆花錢拿去洗衣店乾洗？其實只要選對洗劑加上以正確方法清潔保養，在家也能自己動手清洗和保養毛衣，快把毛衣清潔的正確5步驟學起來，再也不怕毛衣只能穿一季。

▲清潔毛衣前，一定要先去除毛球。（圖／翻攝Laundress，以下同）



Step 1：先去除毛球



喜歡穿毛衣的人都知道，毛衣最難保養之處就是起毛球，去除毛球就是成功保養的第一步。首先，在清洗之前，先使用除毛球刷將起毛球處順著同一方向輕輕滑動以去除小毛球，像是毛衣、帽子及圍巾等精緻羊毛織物都適用。

Step 2：預先去除污漬



在清洗前建議先處理較容易沾染髒汙之處，像是腋下、袖口和領口處的污漬。如果是手洗，將毛衣內裏往外翻，先用有去漬效果的洗衣皂沾水起泡，使用於腋下或袖口等處，搭配冷水江泡沫搓入衣料中，去除異味和纖維間可能殘留的髒污；如果是使用洗衣機清洗，可直接將去漬清潔劑使用於污漬處或領口、袖口等較容易產生髒汙的部位，再以手或刷子將去漬劑搓入衣料中。

Step 3：清洗毛衣



倒入一瓶蓋的毛料專用洗衣精於冷水中攪開，再放入毛衣，或是將毛衣翻至反面並置入洗衣網中，確保拉鍊、鈕扣等配件不會在清洗過程中受損。而如果想去除毛衣上的異味，可用有除臭、增加香氛效果的專用洗潔精預先將衣服於冷水中浸泡30分鐘。

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▲毛衣很忌諱吊掛晾乾或使用烘乾機，容易使毛衣變形或縮水。



Step 4：避免吊掛，以平鋪晾乾



毛衣洗淨後的晾乾步驟也不能輕忽，尤其切記，毛料材質千萬別用烘乾機處理，也別用吊掛的方式。當毛衣還有水分時，吊掛容易讓衣服受到水份重量拉扯而變形，而使用烘乾機則容易造成毛料衣物縮水，請直接將毛料衣物自然平舖晾乾。

若你是手洗毛衣，水無法脫得徹底，為了加速毛衣晾乾，可將洗淨的毛衣平鋪於乾淨的大毛巾上，像是捲睡袋般把毛巾和毛衣一起往前捲，讓毛巾先吸收多餘的水分，再將毛衣平鋪曬乾即可。

▲在每次清洗間，可靠蒸氣燙整維持毛衣的整潔和基礎殺菌。



Stpe 5：蒸氣燙整&芳香除臭



在每次的清洗之間，平時可透過蒸氣燙整和去除異味的方式來維持毛衣的整潔。

蒸氣燙整：在毛衣清洗後，使用蒸氣熨燙機燙整，去除毛衣上的皺摺，以達最佳效果，平時也可以透過蒸氣燙整以達到基礎殺菌清潔的效果，但要注意勿使用熨斗，以免破壞羊毛衣物的纖維。

去除異味：每次穿用毛衣後，可使用毛料衣物專用的香氛噴霧或是衣物芳香劑去除異味、讓毛衣維持清新香氣。

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