林志玲穿1.2萬元黑白洋裝甜勾老公　才新婚就穿「夫妻裝」超甜蜜

▲林志玲婚宴隔天，穿黑白格子的Self Portrait長洋裝返回台北。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣第一名模林志玲結束在台南舉辦的馬拉松式婚宴後，隔天與老公AKIRA返回台北，展現夫妻倆好默契的「衣」Q，不約而同都以黑色系服裝亮相，但各有小心機添亮點，AKIRA的黑襯衫有紅花點綴並搭配花俏的銀牌腰帶，而林志玲則選穿約12,000元的英國品牌Self-Portrait黑白格紋長洋裝，展現一貫的優雅女人味。

▲黑白格子的Self Portrait長洋裝，飄逸浪漫，約12,000元。（圖／翻攝shopbop官網）

2013年由馬來西亞設計師Han Chong創立的Self Portrait，擅長以硬挺的鏤空蕾絲、網紗和幾何線條，打造性感又不失莊重的洋裝，常成為名媛、女星參加雞尾酒會、晚宴或公開活動的戰袍，最有名的亞洲女星撞衫事件發生在2年前的春夏系列，當時一件荷葉剪裁單邊露肩洋裝，讓澳門娛樂大亨老婆陳慧玲、香港美魔女羅霖、朱潔儀、衛詩雅、韓團「少女時代」成員秀英、韓星Jessica、金喜善、日本AKB48前成員小嶋陽菜、楊丞琳、王心凌上演10連撞。

▲王心凌（左）與楊丞琳都穿過Self Portrait洋裝出席活動。（圖／資料照片）

林志玲也是Self Portrait的擁護者，曾穿過粉色洋裝出席活動，而此次她選擇黑白格紋雪紡長洋裝，搭配黑色腰帶，完全凸顯她纖瘦高挑的身材，也再次證明浪漫飄逸的設計，完全是她的心頭好呀！