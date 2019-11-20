fb ig video ETtoday search mobile

林志玲穿1.2萬元黑白洋裝甜勾老公　才新婚就穿「夫妻裝」超甜蜜

> >

▲▼林志玲、AKIRA回台北。（圖／讀者提供）

▲林志玲婚宴隔天，穿黑白格子的Self Portrait長洋裝返回台北。（圖／讀者提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣第一名模林志玲結束在台南舉辦的馬拉松式婚宴後，隔天與老公AKIRA返回台北，展現夫妻倆好默契的「衣」Q，不約而同都以黑色系服裝亮相，但各有小心機添亮點，AKIRA的黑襯衫有紅花點綴並搭配花俏的銀牌腰帶，而林志玲則選穿約12,000元的英國品牌Self-Portrait黑白格紋長洋裝，展現一貫的優雅女人味。

▲▼Self Portrait 。（圖／資料照片,翻攝Shopbop官網）▲▼Self Portrait 。（圖／資料照片,翻攝Shopbop官網）

▲黑白格子的Self Portrait長洋裝，飄逸浪漫，約12,000元。（圖／翻攝shopbop官網）

2013年由馬來西亞設計師Han Chong創立的Self Portrait，擅長以硬挺的鏤空蕾絲、網紗和幾何線條，打造性感又不失莊重的洋裝，常成為名媛、女星參加雞尾酒會、晚宴或公開活動的戰袍，最有名的亞洲女星撞衫事件發生在2年前的春夏系列，當時一件荷葉剪裁單邊露肩洋裝，讓澳門娛樂大亨老婆陳慧玲、香港美魔女羅霖、朱潔儀、衛詩雅、韓團「少女時代」成員秀英、韓星Jessica、金喜善、日本AKB48前成員小嶋陽菜、楊丞琳、王心凌上演10連撞。

▲▼Self Portrait 。（圖／資料照片,翻攝Shopbop官網）▲▼Self Portrait 。（圖／資料照片,翻攝Shopbop官網）

▲王心凌（左）與楊丞琳都穿過Self Portrait洋裝出席活動。（圖／資料照片）

林志玲也是Self Portrait的擁護者，曾穿過粉色洋裝出席活動，而此次她選擇黑白格紋雪紡長洋裝，搭配黑色腰帶，完全凸顯她纖瘦高挑的身材，也再次證明浪漫飄逸的設計，完全是她的心頭好呀！

關鍵字：

林志玲, AKIRA, Self Portrait
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲豪擲25萬買名牌婚鞋　最貴一雙撞了Angelababy新娘鞋

林志玲豪擲25萬買名牌婚鞋　最貴一雙撞了Angelababy新娘鞋

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭 林志玲夫妻同心禮服穿同牌　浪漫Ralph Lauren訂製嫁紗詳細解析 林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅 林志玲9個勵志愛情金句：可以期待兩人共處，也要享受一人的獨處

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面