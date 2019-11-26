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Fun・聖誕／跑趴必帶的5個高顏值美妝品　拿出來補妝就贏了！

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▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲聖誕聚會跑趴時除了注意臉上妝容，隨身攜帶的補妝美妝品也是吸睛小心機。（圖／翻攝IG @jin_a_nana）

記者張毓容／台北報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

隨著聖誕節即將到來，各種聖誕趴、聚會也開始出現，在這歡慶氛圍濃重的時節， 想豔壓全場不止比穿搭、比妝容，就連隨身攜帶的補妝美妝品都不能隨便，妝效好、方便攜帶只是基本條件，更重要的是還要有「高顏值」！像是以下5款限定美妝品一定放進跑趴小包裡，包裝設計都美到不行，有簡約時尚風，也有精緻奢華款，讓妳一拿出來補妝立刻成為全場焦點。

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲香奈兒 N°5 IT 精巧香水、N°5 L'EAU IT 精巧香水，NT$3,000。（圖／記者張毓容攝）

1.香奈兒N°5系列「唇膏香水」

香奈兒去年就曾推出過猶如保濕噴霧大小的隨身版N°5小香，今年再進化，推出更輕便的「精巧香水」，縮小到唇膏大小，迷你小巧的尺寸跟香奈兒水唇露差不多，完美化身「唇膏香水」，不僅放得下小包，手拿包也沒問題，加上簡約時尚的磨砂外殼設計，單手就能輕鬆開啟並噴灑，從外型到使用都讓你比別人更時尚。

►香奈兒聖誕限定「唇膏香水」太時髦！N°5系列變身香氛珠寶盒

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲蘭蔻 絕對完美唇膏-冰雪奇蹟聖誕限量版，NT$1,150。（圖／記者曾怡嘉攝）

2.蘭蔻絕對完美唇膏 聖誕限定版

蘭蔻今年以巴黎雪景與銀白世界中的暖暖色彩為靈感，推出「冰雪奇蹟」聖誕限量彩妝系列，將經典的「絕對完美唇膏」換上嶄新銀白色管身，猶如雪花片片的閃耀亮粉外殼，不僅充滿銀白巴黎聖誕氣氛，拿出來補妝也能閃瞎旁人。

►亞洲熱賣7色一次全包！蘭蔻推高CP唇彩盤，一抹變仙女

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲香緹卡 玫瑰金箔妍彩盤，NT$3,500。（圖／品牌提供）

3.香緹卡金箔玫瑰金粉盤

香緹卡今年的聖誕限定彩妝以鑽石與璀璨玫瑰金為設計概念，打造一系列奢華訂製單品，其中玫瑰金箔妍彩盤的外盒以玫瑰金色調搭配純手工金箔鑲嵌其中，精緻奢華的猶如藝術品，加上能幫助持久定妝及霧光控油效果的細緻粉體，絕對是外出時化妝包內不可或缺的補妝品。

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品 。（圖／記者張毓容、曾怡嘉攝）

▲Dior 金燦粉霧絲絨脣膏，NT$1,400。（圖／記者張毓容攝）

4.Dior金燦絲絨唇膏 聖誕限定版

Dior質地最霧感的「金燦粉霧絲絨脣膏」，擁有奢華閃亮的金色鏡面外殼，就像個華麗的小飾品，又美又大氣，而且今年的聖誕限定更在唇膏外層撒上一層閃閃發光的金粉，從拿出來到轉開塗抹的瞬間都有閃耀光輝，誰能比你更搶眼。

►Dior聖誕彩妝必買3重點　煙火雕紋眼影、奶茶裸色金粉唇膏激美

▲聖誕跑趴必帶的5個高顏值美妝品。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲雅詩蘭黛 幸福撲克粉嫩美唇聖誕限量組，NT$1,680。（圖／品牌提供）

5.雅詩蘭黛小粉館潤唇蜜&護唇膏

小紅書上討論度極高的雅詩蘭黛小粉管潤唇蜜與護唇膏，今年幻化為粉嫩美唇限量組，原價2,200元，聖誕限定價1,680買下來一支只要840元，簡直比周年慶還划算！粉粉嫩嫩的玫瑰粉色外殼，讓妳就連補擦護唇膏或唇蜜都可以美出新高度。 

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關鍵字：

聖誕節, 聖誕彩妝, 美妝品, party, 跑趴, 聖誕趴, 高顏值美妝, 補妝, 必備
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