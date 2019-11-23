素食主義者看過來！台北4家必吃蔬食餐廳收進口袋　其中一間藏在百貨裡

▲（圖／HERBIVORE粉絲專頁 ）

年紀到了一個階段後，就會漸漸到達視吃到飽、燒烤於無物的境界，大吃大喝的爽度也逐漸被身體無法負荷的機制給稀釋，於是與朋友家人的聚會就越來越常約在蔬食餐廳！

不過這樣其實也沒什麼不好，不僅吃得清爽健康，完餐後也不必因攝取過度熱量而罪惡感滿點，且現在有許多蔬食餐廳所推出的料理都非常精緻美味，無肉不歡者也會默默愛上阿，以下編輯將介紹 4 間位在台北的優質蔬食餐廳。

小小樹食

▲（圖／小小樹食粉絲專頁 ）

第一間小小樹食位在忠孝復興捷運站附近，走路大概5分鐘便可抵達。彎進巷內後，旋即可看見淺綠色的簡約招牌，和清新的植栽佈置，餐廳內的裡採光十分明亮，座位數也有許多，空間十分寬敞，其中又以粉紅沙發區最熱門，因為這裡實在太適合姐妹一起相約聊天拍照了！

▲（圖／小小樹食粉絲專頁 ）

這裡所提供的品項多元，舉凡Brunch、正餐、下午茶或是甜點都能在菜單中找到，並且幾乎都能根據個人需求做客製化調整。另外，在餐點中小小樹食特地加入藜麥、奇亞籽等高營養成分的超級食物，以及風靡國外的寶貝生菜入菜，就是希望能夠帶給大家不一樣的健康美味蔬食體驗。

編輯悄悄話：小小樹食的環境非常舒適，因此這裡時常有包場活動，要前往前需特別留意粉專喔！

元禾食堂Flourish

▲（圖／元禾食堂 ）

接下來的這間，也是位在東區周邊，你可能沒聽過「元禾食堂」，但一定知道海鹽奶油捲超好吃的「一禾堂」，兩者同屬於稻荷餐飲集團，同樣秉持著日式精神，為每日餐桌獻上美好。元禾食堂以野蔬榖、全食物、喚自然三大理念為核心出發，不使用過度烹調的加工食品，以及奶、蛋、蜂蜜等，希望根據時令季節，設計最自然的當季美味。

▲（圖／元禾食堂 ）

如果說小小樹食屬於精緻的午茶，那麼元禾食堂就是樸實卻不失美味的家常味了！像上圖右邊的這碗清燉野蔬，吃起來調味不特別造作，但台灣在地大白菜、白蘿蔔、薏仁、秀珍菇等多種蔬菜所熬煮出鮮甜的湯頭，就是會讓人想一嚐再嚐。而除了定食餐點外，這裡也準備了無麩質手作甜點，是少數也純素食者能夠享用的美味蛋糕阿！

編輯悄悄話：同餐飲集團的「穗科手打烏龍麵」也是間很好的蔬食餐廳選擇

HERBIVORE

▲（圖／HERBIVORE粉絲專頁）

編輯深深地覺得現在的素食餐廳真的是太優秀了！既義式蔬食料理Miacucina之後，同品牌在去年年底又再度推出新的異國蔬食餐廳HERBIVORE，開在熱鬧的信義區新光三越A4裡，瞧那金碧輝煌的外觀，跟高級排餐館不分軒輊，真的不要再覺得吃素就只能去巷弄裡的「隨緣」自助餐館阿！

▲（圖／HERBIVORE粉絲專頁）

HERBIVORE的餐點包含美式漢堡、義式義大利麵、泰式咖哩飯、南洋風味沙拉，可說是囊括各種不同的異式料理，對於初嘗試Vegen料理的人來說，有較重口味且熟悉的佐醬搭配，接受度也會比較高。部分品項仍有附上糙米等定食套餐，對於食量較大的男生來說，也不會有吃不飽的情形，眾情侶們逛完街，就直接上二樓品嚐美味吧！

oma’s deli deli

▲（圖／IG@omas_deli_deli）

最後一間oma’s deli deli是歐嬤德式美食集團旗下的其中一間分店，雖然只有部分屬於蔬食，但其以健康為導向的烹調原則，編輯仍然覺得非常推薦！有鑒於大家對於健康意識的抬頭，還有健身族群的激增，oma’s deli deli的品牌定位比較像提供「高品質能量食物」，因應上述類型和想吃得更無負擔的群眾，製作低碳水化合物飲食、低升醣食物和無麩質的餐點。

▲（圖／IG@omas_deli_deli）

在這裡大多以蔬食作為基底，並搭上主食和水果等，近期更推出新菜單「花吃米」〈右圖左邊〉，以大量的花椰菜花作為主要食材，搭上簡單的調味和水煮蛋，雖然看起來分量不多，但實際吃完，是很有飽足感的喔！如果你是正在減醣和控制飲食的人，那麼相信oma’s deli deli會成為你的愛店。

編輯悄悄話：來到oma’s deli deli可千萬別忘記帶些他們家的麵包回家喔！

從前都覺得素食很難吃，像是在吃草似的，但近幾年的蔬食餐廳真的真的進步許多，嘗試幾次之後，也深深感覺到用餐完畢的清爽感，推薦大家偶爾來場蔬食饗宴，試過一定會愛上的！

延伸閱讀：

We are what we eat！香港女孩藉由蔬食傳遞富饒的生活哲理：「人生可以走肉不走味！」

沒有肉也可以超美味！特搜台北「異國蔬食」餐廳大集合

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/