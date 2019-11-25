每次吵架男生總是裝沒事，女生一直無理取鬧　只是慣性思考不同罷了

▲（圖／《荼靡》劇照 ）

在兩性相處的過程中，有時不是刻意要分男女，而是實際碰到情況時會發現男生、女生真的完全是不同種的生物，因為思考邏輯不同，在意的地方也會跟著不一樣，導致時常發生有理說不清的無解狀況。

這時若雙方沒有好好溝通，誠實地說出自己的想法，那麼極有可能會造成無法挽回的遺憾。明明事情其實沒有那麼嚴重的，只是男女慣性思考的模式不同罷了！

1.自己的感受不被重視

▲（圖／荼蘼_植劇場 Qseries）

不知道大家是否曾有過這樣的經驗，有時候爭執到了最後，是非對錯早已沒那麼重要，男生卻仍然持續重複地就事論事，分析整件事的始末。雖然問題的核心固然需要被釐清，但對女生而言，更在意的是自己的心情有沒有被重視。

這裡的心情指的是發生事情前、中、後的所有感受：「做這件事前，為什麼沒有考慮到我的想法？」、「吵架當下，都沒想過這樣說我會難過嗎？」、「每一次都等到事情發生了，才來承諾下次才會改進，那為什麼一開始不站在我立場多想一點呢？」諸如此類的情緒夾雜其中，使得男生總覺得女生在無理取鬧，明明都已經解釋N百次了，怎麼還無法平息對方怒氣！不過女生的核心重點其實只是希望男生在任何時刻都能重視自己的感受，僅此而已。

2.雙方站在不平等的位置

▲（圖／荼蘼_植劇場 Qseries）

還有一種狀況是，在碰到問題時，男生習慣提供意見，以解決問題為導向，但女生可能只是希望尋求認同和安慰，一種「我告訴你，只是希望你能夠替我分擔」的心情。儘管男生只是單純地心疼，希望能盡快化解事端，但在無心的情形下，很容易讓女生覺得自己的能力不被信任，沒得到寬慰反而還被訓斥了一頓，而有「男生總是自以為，覺得自己會做最棒的選擇跟處理」等的極端想法。

當然，理性且冷靜的處理事情，必定還是重要的，只是女生們總是期望先被安撫和同理情緒後，再來好好談溝通，探討問題該如何解決。

3.明明有事硬要裝沒事

▲（圖／荼蘼_植劇場 Qseries）

相信也有不少人都曾遇過男生老愛「裝沒事」這招，一開始編輯也是十分不諒解，明明吵架就還沒和好，為什麼還要假裝什麼事都沒發生，照樣早安、晚安的問候。後來問過好幾個男性朋友後，才發現其實他們並不是在「裝沒事」，而是覺得「根本就沒事」。這兩者之間的差別就在於，男女之間對於事情的嚴重程度認知不同，很可能男生覺得沒什麼，倒頭就呼呼大睡，女生卻因為他們口中所謂的小事，而耿耿於懷，整夜失眠！

男生的不在意，對比自己的在意，時常讓眾女生們覺得自己像個笨蛋一樣。事實上，女生的情緒是會疊加的，隨著上一次的感受沒有被梳理開來，等到下一次又有類似的情形發生，同樣的問題便會再度引爆導火線，而且威力會無限加乘，就成了那句「你每次都這樣」的基石。

所以說，憑良心而論，多數的女生並不是愛翻舊帳，而是先前的情緒沒有被好好地處理，就被粉飾太平，後來隨著日子向前推進，即使不了了之，心中的那層介意卻是一直都在。

4.誤會如滾雪球越來越大

▲（圖／荼蘼_植劇場 Qseries）

最後，如實地說出彼此內心的想法，是不論男女在吵架中都需要學習的地方！每個人都是獨立的個體，倘若沒有親口說出自己的感受，沒有人會懂得的。另外，吵架時也盡量不要隔著訊息溝通，如果當下狀況允許的話，直接用電話說或見面，不僅能夠立即聽到對方的回應，語調和措詞也比較不容易誤會。

假如你是很容易意氣用事類型的人，則可以先簡單寫下自己在意的點，或是想跟對方的話，盡量必免一時逞快說反話，情緒化地口不擇言，是非常傷感情的事，就算當下對方選擇原諒，久了也會慢慢磨損雙方的愛。

雖說這篇是以男生、女生的邏輯作為劃分，但其實就是在分析是理性取向還是感性取向的個性！若是想要維持長久的關係，磨合期的溝通是必然會經歷過程，既然無法避免爭執，那就設法讓每次吵架的價值發揮到最大化吧！

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