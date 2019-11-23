日本OL票選第一名的度假勝地！來到由布院必做的5件事　勇闖境地、享受泡湯

▲（圖／Flora Lin）

「待在由布院，彷彿周圍的時間全都靜止了，所有的事物，包含時間，全都鎖在這浪漫愜意的小鎮裡。」

時序逐漸轉冬，趁著微涼的時候，應該來一場放鬆身心靈的旅遊。位於北九州大分縣的由布院，曾被日本女性上班族，票選為第一名的度假勝地，靜謐優閒的步調，作為秋季旅遊的度假地點，確實是再適合不過了。

必搭火車：乘上由布院之森勇闖境地

外觀搶眼、特殊的由布院之森，是名符其實穿梭於森林中的觀光列車。

▲（圖／Flora Lin）

從博多到由布院，多數人會選擇搭乘九州鐵路、高速巴士或是自行租車前往，車程約兩個小時左右。這邊建議大家，可以利用觀光客專屬的「JR北九州PASS」搭乘由布院專屬的「由布院之森」，必須在搭乘的前一個月到官方網站上預訂。

車程中可靜靜地欣賞北九州優靜的景色，還可品嘗列車限定的和風便當。

▲（圖／Flora Lin）

由於由布院之森每天的班次並不多，如果去程訂不到，也可選擇回程的時間搭乘。此段鐵路沿途景色優美，能深刻感受到九州自然淳樸的田野風光。列車內部是木質裝潢的暖色調，還有列車限定的車站和風便當和冰淇淋；外觀則是炫麗的湖水綠，似乎真能與路上兩旁的山林融為一體呢！

必泡暖湯：與大自然共處一室的自在

在舒適、寧靜的氛圍裡，享受私人湯屋的尊榮感，完成與大自然共同「泡湯」的夢想。

▲（圖／Flora Lin）

由布院身為舉世聞名的度假勝地，最大的因素莫過於全日本出水量第三的天然溫泉。緊臨金鱗湖和周邊半山腰上，有許多溫泉度假飯店、民宿，常看電視上羨慕「邊看風景邊泡湯」的夢想，在這裡就能輕鬆實現。

不過，金鱗湖附近旅館的單價偏高，一晚就要價上萬元；若是想省點錢又能體驗溫泉，可預訂位置於半山腰附近的住宿地點，環境更清幽、閒適，但就是要搭乘計程車會比較方便，從車站到旅館單趟車資約800日元左右。

必拍絕景：人氣湯之坪和絕美金鱗湖

置身在湯之坪街道，隨心所欲地悠遊慢步，最好能不受時間的限制才能逛好逛滿。

▲（圖／Flora Lin）

湯之坪街道上有著一股獨特的恣意氛圍，即便遊客絡繹不絕，也不會覺得吵雜繁亂，整顆心跟著天上的白雲和古風濃厚的街道打轉；此外，記得往裡面走一點，有個「童話小鎮」，彷彿走入了白雪公主與七矮人的家，好逛又好拍。

順著金鱗湖外圍步道走一圈，任何角度都是最佳的取景位置。

▲（圖／Flora Lin）

當然，另一個絕對不能錯過的景點就是金鱗湖！從前古人經過此地時，於黃昏時看見夕陽在湖面中反射出宛如魚鱗般的波光粼粼而得其名，周圍被由布岳山嵐包圍，倒映在湖水上，讓旅人們看得如癡如醉。若是在秋轉冬時前往，一旁的紅葉和翠綠的山林相呼應，可說是當季限定的絕美景致。

必吃美食：滿足甜點控的多種類選擇

種類多元的甜點選擇，似乎也是由布院對女性朋友的一種吸引魔力。

▲（圖／Flora Lin）

從由布院車站出來，一直到湯之坪街道，一路上有很多看起來都「超厲害」的甜點，除了著名的B-SPEAK蛋糕捲，還有Milch起司蛋糕、Nico黃豆甜甜圈、Carandonel可麗露…等，完全滿足了甜點控的飢腸轆轆。

只是，種類實在是多到無法每一種都吃到！建議當下可以先買冰淇淋、杯裝起司蛋糕等可以邊逛邊吃的小品，其他則以外帶的形式，等回程的時候在火車、巴士上享用，一樣也有滿滿的幸福感喔！

必買紀念：地方伴手禮與精緻手作品

旅行時，選擇當地限定的商品，更是別具紀念意義。

▲（圖／Flora Lin）

由於大分縣產柚子，故由布院商家也推出了各式柚子口味的小零食或醬料供遊客選擇，像地酒、日式傳統點心、拌麵醬等；其他，像地方釀製的醬油，也是必買的伴手禮之一，用來搭配涼拌菜、滷製品都很適合。

◆飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未成年請勿飲酒

即便是商店的外觀，也充滿著溫馨、簡約的森林系氣息。

▲（圖／Flora Lin）

除了吃的之外，也特別推薦一些可愛的手作物。像是由布院玻璃之森，裡頭全是以玻璃製成的生活小物和飾品，2樓還可以自製DIY音樂盒，頗具紀念價值；另外還有可愛的宮崎駿龍貓專賣店，裡頭有許多由布院限定的小物，送禮自用兩相宜。

如果時間允許的話，建議真的要在由布院待一個晚上，會比較有充足的時間，讓自己好好沉浸在這個小鎮。去膩了繁華的東京、大阪，相信這裡絕對會是你放鬆、放空的好選擇喔！

延伸閱讀：

2019 年日本藥妝店必 BUY！ 10 個連日本人都超愛的回購商品，你能不買嗎？

帽 T 只能街頭風？學學日本女孩這樣穿，5 個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/