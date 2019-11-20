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香奈兒手拿包3,400元起標！　蘇富比開177件珍品專拍太誘人

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▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）

▲2001年的Just a drop of No.5 comic手拿包，估價約3400元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）自1910年起創造無數時尚經典，是全球女性的夢幻品牌，但一個手袋動輒十幾萬元起，讓小資女較難入手，國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）提供另一種選擇，11月29日12月5日將舉辦香奈兒網上專拍，呈現來自一位義大利收藏家的177件香奈兒珍藏，一款2001年的手拿包、珍珠太陽眼鏡起標價約3400元起，極具吸引力。

▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）

▲2014秋季的普普藝術包（左）估價約51,000元起，灰色Matalassè 包估價約34,000元起。

這位財力雄厚的義大利時尚狂迷，趕在聖誕節前將畢生的177件香奈兒珍藏，委託蘇富比拍賣，恰好能當聖誕禮物，所有拍品將於12月3至4日在米蘭Palazzo Serbelloni展出，但買家11月29日起便能在蘇富比官網上競投，品項涵蓋手袋、裙裝、配飾等。

▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）

▲香奈兒紅色Matalassè包，估價約51,000元起。

價格絕對是吸引人的關鍵因素，根據蘇富比公布的起標價，2001年的漫畫風Just a drop of No.5 comic手拿包估價約3400元起，標誌性的手鍊或腰鍊也6800元起標，而經典輪廓的紅色Matalassè包約51,000元起，不過競投買家來自全球，下標不僅要動作快，可能還要一些好運了！

▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）

▲香奈兒金手鍊與腰鍊，估價約6800元起。

▲▼ 蘇富比香奈兒專拍 。（圖／公關照）

▲珍珠繞成圈的珍珠太陽眼鏡，估價約3400元起。

關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 香奈兒, Chanel
fashion.net

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