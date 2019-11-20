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星．上妝／蔡依林「一招變精緻」，化身超甜長髮公主

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▲▼蔡依林「一招變精緻」，化身長髮公主 。（圖／翻攝自IG）

▲JOLIN畫上歐美輕煙燻妝容，看起來更減齡。（圖／翻攝自IG/jolin_cai，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

造型多變的JOLIN每回現身總是矚目焦點，近來迷上歐美妝的她，妝容總美到讓人驚嘆。近來她在IG上PO的新照，妝感變得好輕柔，和以前強調五官的手法比起，柔和的眼妝更顯少女心，讓人嗅到戀愛的前奏。

▲▼蔡依林「一招變精緻」，化身長髮公主 。（圖／翻攝自IG）

本身就屬於大圓眼的她，為了使眼神更有力量，舞台上總會在眼尾拉長眼線，展現氣勢感。而現在的眼妝則是轉變為強化下眼皮後1/3，以深色眼影加強眼尾處，強調眼睛渾圓感，或是使用輕柔的粉紅或淺金色做出臥蠶，使眼睛自然有神。

▲▼蔡依林「一招變精緻」，化身長髮公主 。（圖／翻攝自IG）

她的專屬化妝師曾表示，私下的JOLIN也很注重眼神，和其他的女生一樣，她也會去接睫毛，追求一種醒來就有神的感覺。仔細看她的生活照，更發現她也很注重內眼線，只要在睫毛根部描繪細細一條，眼睛就能立刻放電。本身唇形就很豐潤性感，近來更迷上橘粉、珊瑚色調唇膏，帶有光澤的水潤感，只要一抹就能顯得很有精神。

▲▼蔡依林「一招變精緻」，化身長髮公主 。（圖／翻攝自IG）

為什麼她的妝容總是那麼精緻，原來秘密在白色珠光，完妝後會用白珠光打亮鼻尖做出立體感，有時也會加強一點點在額頭和下巴，其他部位會用棕色修容餅打上陰影，使臉頰顯現明暗反差，立體感自然跳出來。

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關鍵字：

蔡依林, JOLIN, 彩妝, 秘訣, 打亮
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