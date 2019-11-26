飛一趟泰國美食之旅　從恰圖恰市集椰殼冰淇淋吃到高CP咖哩螃蟹

好玩、好吃又便宜，讓泰國近年成為國人最愛旅遊點之一！快跟著MENU來看看大家去泰國都在吃什麼！

TOP 10／TAILAND BLUE ELEPHANT

從歐洲紅回亞洲，藍象餐廳是曼谷頗具代表性的餐廳之一，曼谷分店摘下米其林一星！創辦人的父親是宮廷御廚，因此在這可以吃到精緻宮廷菜，而用餐環境華麗高雅，讓人有置身泰國皇室的感覺！

▲（圖／美食客lm Hank漢克提供）

TOP 9／SHUGAA

法式浪漫粉色氛圍，主打可愛且創意的甜點，富有創意且口味特別，而造型都相當精緻，讓人捨不得吃，加上獨一無二現代風格設計空間，相當受歡迎。

▲（圖／美食客THOMAS CHANG提供）

TOP 8／ 綠色制服海南雞飯

在泰國有兩家以制服顏色在推的海南雞飯，分別為綠色跟粉紅色，而兩家各有愛好者；Q彈細長的泰國米搭配上超嫩肉質的海南雞，一定要淋上一旁的醬料，更對味！

▲（圖／美食客城市中迷途的羔羊華安提供）

TOP 7 ／紅大哥水門雞飯

這家紅大哥水門雞飯就是粉紅色制服海南雞飯，被網友們激推曼谷第一！雞肉軟嫩好入口，雞皮香滑超沽溜，搭配微硬的泰國米，相當絕配！

▲（圖／美食客Tryfish Lin提供）

TOP 6／拉差達火車夜市 RATCHADA ROT FAI NIGHT MARKET

將現做的水果冰沙，打成細緻的冰沙後，再用相對應的瓜果外殼當容器，吸晴又消暑，幾乎是人手一杯。

▲（圖／美食客Lazyi diary提供）

TOP 5／建興酒家

曼谷海鮮酒家的第一把交椅，聞名海外並受到政商名流青睞，至今已經有50年歷史；咖哩螃蟹來到建興酒家必點菜餚，香料、紅油加上特製咖哩醬與肥美的螃蟹，快炒後淋上蛋汁，好吃銷魂、新鮮肥美。

▲（圖／美食客何呱呱吃吃吃提供）

TOP 4／CHATRAMUE

從老牌的泰式茶，發展成現在的手搖飲料的知名品牌，來到泰國可算是最常見的熱門飲品之一，幾乎人手一杯！不但有奶茶，現在也推出了其他產品，來一支冰淇淋，消暑解渴！

▲（圖／美食客THOMAS CHANG提供）

TOP 3／恰圖恰市集 CHATUCHAK WEEKEND MARKET

椰子殼當作容器，底部有薄薄的椰子果肉，挖上椰子霜淇淋，還可以選擇配料，帶著它邊走邊逛邊吃剛剛好！

▲（圖／美食客Lazyi diary提供）

TOP 2／NARA THAI

Nara Thai連續幾年都被推為泰國最好的餐廳，無論是擺盤和外觀都美觀又精緻，食材新鮮又有一定份量，雖然貴了點，但也值得一試。

▲（圖／美食客Fufu Huang提供）

TOP 1／AFTER YOU CAFÉ

以雪綿冰為基底，表面淋上芒果醬和鹹奶油，托盤上面有另外附有芒果醬和鹹奶油，螞蟻們適合全部淋下；雪綿冰細緻好吃，中間還有甜糯米和新鮮的芒果，實在消暑。

▲（圖／美食客THOMAS CHANG提供）

圖、文／MENU美食誌

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