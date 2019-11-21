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有錢無極限！香水巨頭砸180億元收購「億萬辣媽」凱莉珍娜化妝品牌

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kyliejenner、@kyliecosmetics

年僅22歲的Kylie Jenner（凱莉珍娜）已從網紅轉戰企業家，創立個人美妝品牌Kylie Cosmetics，靠著家族影響力、自身品味與生意頭腦，坐擁百億萬身價。如今蒸蒸日上的美容事業又再添一筆，全球香水巨頭Coty集團花費了6億美元（超過180億台幣），收購Kylie Cosmetics的51％股份成最大股東！

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身為卡戴珊家族的富二代，本就有比一般人更多的機會賺大錢，但並不是每個富二代都能像凱莉珍娜在如此年輕時就擁有這般成就，驚人的身價也是靠她自己賺來的。

凱莉珍娜生在名媛家族，十幾歲時就話題不斷，尤其是對於她嘴唇填充物的爭議，引來許多關注與褒貶不一的評論，後來她也承認有在嘴唇放置暫時性填充物，並且順應著大家對她嘴唇的關注，在2015年時創立了美妝品牌「Kylie Cosmetics」，主打唇部彩妝，引起了轟動。

▲kylie cosmetics被180億高價收購。（圖／翻攝自kyliejenner）

▲kylie cosmetics被180億高價收購。（圖／翻攝自kyliejenner）

這4年下來，凱莉珍娜充分利用在社群平台上的優勢行銷品牌，且產品成功、相當受到全球消費者喜愛，為她賺進相當大的財富。美容集團Coty 對Kylie Cosmetics 的估值為12億美元，並斥資6億美元買下Kylie Cosmetics與今年創立的護膚支線品牌Kylie Skin 51％股權。

Coty集團是全球最大的香水品牌商，且旗下擁有非常多品牌包括Burberry Beauty、Bourjois、Max Factor、Rimmel、OPI等等，此次雙方的合作不僅有助於Kylie Cosmetics 更迅速擴大規模，也有助於Coty集團擴大發展版圖，為雙方帶來可觀利潤。

▲kylie cosmetics被180億高價收購。（圖／翻攝自kyliejenner）

據外媒指出，將來Kylie Cosmetics與Coty將一同營運品牌，Coty主要負責產品研發、製造和銷售等，創辦人凱莉珍娜則負責相關產品線的創意和行銷業務。

憑著Coty集團在美容產業上的專業與資源，加上凱莉珍娜擁有1.5億粉絲的驚人全球影響力與名氣，相信會有顯著成效。看來凱莉珍娜在身價高漲的同時也有得忙了～讓人相當期待未來發展呢～

▲kylie cosmetics被180億高價收購。（圖／翻攝自kyliejenner）

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關鍵字：

Kylie Jenner, 凱莉珍娜, Kylie Cosmetics, Kylie Skin, coty, 收購
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