最便宜龍蝦套餐、高級A5和牛！2019全台必吃鐵板燒TOP 10正式出爐

鐵板燒就是美味與視覺的饗宴，繼去年鐵板燒排行榜大受好評，今年又精選小資族能夠安心吃的前十名店家，一起大肆享用和牛與龍蝦吧！

TOP 10／當代鐵板燒

宜蘭／宜蘭市

屬於家常鐵板燒的這家餐廳，在宜蘭當地小有名氣，價格相當平價，鐵板煎過的阿根廷紅蝦有貼心去殼，並且吃起來有油煎過的海鮮鹹香氣，是店家最熱門的餐點之一喔！

▲（圖／美食客Irene!提供）

TOP 9／大初鐵板燒

台北／信義區

招牌主打「明蝦套餐」與「龍蝦套餐」，餐點價格分別是台幣1,000元到台幣1,200元，主廚利用適當蔬菜和醬汁將蝦的甜味帶出來，現炒的鐵板蒜片香味更盛，多道副餐絕對吃得滿足。

▲（圖／美食客Lisa Lee提供）

TOP 8／三鉄鐵板燒

桃園／中壢區

主打預約制無菜單料理，店內主要有三種價位套餐，最高價位台幣980元為牛排+龍蝦組合，龍蝦提供原味、蒜味奶油或起司等三種選擇，五分熟牛排純搭配現磨鹽與蒜片就相當美味，建議去之前一定要先電話預約喔！

▲（圖／美食客Novia Tseng提供）

TOP 7／陶板屋和風創作料理

全台／多間分店

陶板屋全台連鎖相信大家應該都去過不少次吧？穩定的食材和餐點口味，還有周到的服務品質是許多家庭慶祝生日的首選，不定時推出新菜色維持新鮮感，光是這盤炸蟹沙拉就超特別！

▲（圖／美食客可兒Sophia提供）

TOP 6／合榭HOSIC精緻鐵板料理

台中／南區

有時候就是會想吃稍微豪華一點的鐵板燒，這家價位在台幣500元以下，空間氛圍精緻舒適，餐點有菲力牛、松阪豬、櫻桃鴨腿等等選擇多元，商業午餐則只要台幣199元，是高CP值的好選擇。

▲（圖／美食客Eating提供）

TOP 5／潼精緻鐵板料理

台北／中山區

來自加拿大的新鮮活龍蝦小巧玲瓏，有滿滿的蟹膏超海味，加上煎三分至五分熟的澳洲A9和牛，可以吃到最美味的肉質，如此豐富的海陸全餐只要台幣2,980元，很划算的啊！

▲（圖／美食客Amy Lin提供）

TOP 4／明水然無菜單鐵板燒

台北／中山區・松山區

波士頓龍蝦豪邁上桌！號稱是全台最便宜的龍蝦套餐大約台幣1,890元，裡頭有滿滿的蝦膏，大螯蟹肉會有專人幫忙去殼，蝦肉鮮彈不乾柴，蝦控不要錯過！

▲（圖／美食客凱薩冰淇淋提供）

TOP 3／米半 鐵板料理

嘉義／西區

單點和套餐價格皆不超過台幣500元，以精緻鐵板燒而言趨於平價，但是有里肌、雞腿、鴨腿、鴨胸、鯖魚等多元選擇，鮮嫩多汁的肉香超下飯。

▲（圖／美食客Tim Xiao提供）

TOP 2／犇鐵板燒

台北／四間分店

明星藝人都來吃的和牛鐵板燒，雖然沒有過多的華麗裝飾，但是當A5和牛豐富的油脂在嘴裡化開的那一剎那，幸福也伴著香氣來臨，價格雖然不親民，經過主廚高明的手藝絕對值得來見證！

▲（圖／美食客Debby Lee提供）

TOP 1／TBS剔邦饈TEPPANYAKI

台北／大安區

位在明曜百貨後方，套餐價格台幣2,000元以內，可一次享用牛排、干貝與龍蝦，老闆用心把關每份食材且每季定期換菜單，為的就是要讓老饕們擁有美好的饗宴，平日商業午餐則只要台幣500元，小資也很可以享用喔！

▲（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

圖、文／MENU美食誌

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