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林心如「美背殺」亮相大陸金雞獎　吐露受邀感言：怕影響別人

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▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如19日出席大陸金雞百花電影節開幕式。（圖／翻攝自微博林心如工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星林心如近年來將事業中心移至大陸，將與金馬獎同日登場的金雞百花電影節，在昨（19日）先行舉辦開幕式，林心如綁起俐落低馬尾，換上3.1 Phillip Lim黑色露肩套裝出席，優雅韻味引發討論隨即登上微博熱搜。

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如換上3.1 Phillip Lim黑色露肩套裝率性優雅兼具。（圖／翻攝自微博林心如工作室、3.1 Phillip Lim官網）

43歲的女星林心如首次出席金雞百花電影節開幕儀式，可謂奠定一線女星地位，選擇3.1 Phillip Lim黑色露肩套裝彰顯優雅，林心如也特意轉至背後，秀出白皙美背，搭配衣著的俐落剪裁自信展現背部線條，肩上的皺褶花朵設計，率性中注入了一絲女人味，即便全身黑卻絲毫不顯乏味，鮮紅指甲油與妝容的紅唇呼應出強大的氣場。

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如。（圖／翻攝自微博林心如工作室、產品官網）

▲林心如使出美背殺獲得網友一面倒支持。（圖／翻攝自微博林心如工作室、3.1 Phillip Lim官網）

此外，脖子上則有De Beers項鍊點綴空蕩蕩的肩頸，整體造型散發韻味而不浮誇，備受網友好評。被問及首次出席金雞獎的感想，林心如也在採訪中表示，「這次的穿著比較有個性又舒適，之所以不選擇大裙襬是怕活動不方便，會影響別人。」也隨即獲得網友回應，「人美心地善良」、「真看不出43歲」、「這套很適合她。」

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關鍵字：

林心如, 金雞獎, 開幕, 電影, 微博, 3.1 Phillip Lim
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