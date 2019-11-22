迪士尼公主婚紗「艾莎、安娜」款曝光　冰晶禮服繡上雪花圖案美到哭

編輯／Emily 圖／翻攝自kuraudia.co.jp

讓人期待已久的《冰雪奇緣2》電影終於要上映！最近各種聯名商品狂出，而先前曾推出多款夢幻迪士尼婚紗的日本婚紗品牌KURAUDIA，這次也不放過，在2020春天要登場的第5彈聯名婚紗系列中，首次和《冰雪奇緣》合作，推出了艾莎和安娜的禮服款式，原有的公主系列也增加了新款禮服～

#冰雪奇緣

《冰雪奇緣》最先讓人想到的就是艾莎高唱「let it go～」時穿的淺藍色禮服，現在它被真的製作出來了。淺藍禮服上佈滿了閃閃發光的施華洛世奇水鑽，像冰晶一樣美麗～背後斗篷的部分也有做出來，薄紗上繡了亮晶晶的雪花圖案，穿上去馬上化身冰雪女王。

另外兩套禮服的靈感來自於艾莎、安娜在皇宮裡的造型。艾莎款的長袖蕾絲設計高貴優雅，搭配紫色蝴蝶結與藍色緞面澎裙，將女王的氣質展現出來。安娜款則是活潑的綠色系，短袖設計俏皮可愛，裙上繡滿了花朵。這兩套真的跟她們在電影中的樣子一模一樣！

▲這兩套禮服與電影中艾莎、安娜在皇宮裡的造型一模一樣。（圖／翻攝自kuraudia.co.jp、pinterest）

還有一套以安娜為靈感的禮服，採用傳統服飾風格，上半身是黑色、剪裁合身，胸口有刺繡設計，裙子是深藍色澎裙，上面同樣繡了滿滿的小花。

除了冰雪奇緣系列，其他公主系列也推出新款禮服～

#白雪公主

白雪公主款是整身大紅色的禮服，靈感來自於故事中的紅蘋果。白雪公主招牌的澎澎公主袖是重點，重新設計後，改成了繡花的袖口造型。

#灰姑娘

灰姑娘款是她招牌的水藍色禮服，用亮片材質表現出仙杜瑞拉進入魔法的那一刻！薄紗澎澎袖是可拆卸的，可以變換成平口禮服。

#睡美人

睡美人款是平口設計，上半身有浪漫的玫瑰蕾絲圖案，下半身裙子使用帶有光澤的緞面材質，桃紅色系展現出睡美人的公主氣質。

#長髮公主

長髮公主款是粉紫色，上面散布了滿滿的小花，靈感來自於電影裡面公主把頭髮編成辮子時插上的花朵，飄逸的薄紗浪漫活潑～

#美女與野獸

貝兒的招牌黃色禮服就和《美女與野獸》電影裡面一模一樣，裙子的堆疊皺摺在跳舞時可以展現出輕盈感～

#美人魚

美人魚款是藍綠色澎裙禮服，漸變的色彩仿造美人魚的尾巴，多層的裙擺就像波浪一樣，還搭配亮片、珍珠，營造神秘的氛圍。

►女人變美秘訣

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