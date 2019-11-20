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女神秀智DIOR洋裝氣質亮相　「一個細節」讓粉絲大嘆可惜

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▲秀智 。（圖／CFP）

▲秀智19日亮相電影《白頭山：半島浩劫》發佈會，「一個細節」讓粉絲倍感惋惜。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星秀智天然仙氣受到粉絲喜愛，昨（19日）出席電影《白頭山：半島浩劫》發佈會，穿著DIOR早春度假系列長裙亮相，不過仔細和秀上模特兒比較，秀智明顯縫上了原本深V的領口，硬是把大V變小V，令粉絲們感到惋惜。

▲秀智 。（圖／CFP）

▲DIOR 2020春夏度假系列。（圖／品牌提供）

▲秀智穿著DIOR 2020早春度假系列長裙，對比秀圖明顯將深V領口縫上 。（圖／CFP、品牌提供）

電影《白頭山：半島浩劫》將於12月在台上映，19日劇中演員秀智、河正宇、李炳憲等人現身發佈會，秀智不改招牌黑色長髮，僅僅畫上了清淡的妝容憑藉高顏值亮相，衣著選擇DIOR 2020早春度假系列長裙，深藍色緞面材質彰顯創意總監 Maria Grazia Chiuri 在本季強調的工藝與文化交流，然而與秀上模特兒圖相比，卻發現原本應該是深V及腰的剪裁，穿在秀智身上變成了淺V，可見秀智的保守程度，順勢讓性感度下降許多。

 ▲秀智 。（圖／CFP）

▲秀智放送白皙美背，搭配低跟尖頭鞋散發氣質 。（圖／CFP）

不過獨特的綁脖設計，以及注入編織手法的寬版腰帶，則是一個不差的原貌還原，呈現DIOR本季對非洲特色的探究，秀智更轉至側面大方放送白皙美背，腳下搭配的是低跟尖頭鞋彰顯氣質，秀智時不時拎起大裙襬，擺出自然甜美的微笑，依舊電暈粉絲。

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關鍵字：

秀智, 南韓, 白頭山, 半島浩劫, DIOR, 2020, 春夏, 度假
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