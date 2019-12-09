女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？

韓劇裡的歐巴總是讓女孩們心動不已，而現實中妳身邊的男孩夠不夠暖其實有跡可循！網民調查暖男包包裡必備的5樣貼心小物！原來最讓女生心動的竟是巧克力？挑桃花、挑男友最怕挑到冷冰冰不解風情蠢直男～台灣女生公認暖男包裡必備的暖心小物Top5，跟著儂編循著蛛絲馬跡，看看身邊的心儀對象夠不夠格！

Top.5 口罩

有些女孩可能會納悶，什麼都可以放，怎麼連口罩也上榜？其實你仔細想想，每天上下班，搭捷運不只人擠人的空氣讓人窒息，若突然有個人打個噴嚏、咳嗽，真的會想下車逃離當下的空間，甚至在電梯裡有人放屁，當下直接眼神死！這時如果有一個男生，從包包裡掏出一個口罩，簡單的舉動卻暖進心坎裡，叫人怎麼不心動～



Top.4 防曬乳

夏天就像女生的剋星，抗老美白一遇到強烈紫外線通通化為零，這時防曬就成了女孩們夏天的必備應戰武器，不過有時出門帽子、陽傘都帶了，待在陽光下半天要補防曬時，如果身旁的心儀對象從包包裡拿出一條防曬乳，甚至主動說要幫妳擦防曬，什麼都不用多說，好感度直接加10分！

Top.3 衛生棉

雖然說一個男生從包包裡拿出衛生棉有些奇怪，但女生大姨媽來時哪管的了這麼多，只要在對的時間給予女孩們最需要的呵護，就能輕暖進我們的心坎裡！衛生棉成功衝上女孩心中的第三名真的不是沒有原因的～但儂編覺得，一個男生願意主動幫妳跑腿買衛生棉就已經足夠讓人把幸福交給他了 。



Top.2 衛生紙

排名到了第二名，敏感的妳一定有發現，女孩們內心最需要的才不是鮮花、名牌包，而是隨時隨地一伸手就有一張乾淨面紙可以用！說起來雖然缺少浪漫，不過你仔細想想，出門在外任何時候衛生紙都是必需品，韓劇裡的歐巴也都是用一條手帕留住女孩們的心，這時候想測驗身旁的心儀對象夠不夠貼心，不妨先伸手向他討一張面紙吧！



Top.1 零食巧克力

看第一名，儂編認真打從心底噗滋笑出聲，超真實調查，完全點出女孩們的心裡話！對於許多女生來說，大姨媽來時巧克力就像救命仙丹，含一顆甜在嘴裡暖進心裡，真的沒有別的比甜食更容易打動女孩的心了～若想與身旁的曖昧對象恆溫修成正果，不如偷偷暗示他，記得約會時在包裡準備條巧克力，就能順利征服我們的心喔～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、愛奇藝

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