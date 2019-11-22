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李棟旭及肩長捲髮登封！戴米奇髮箍呆萌感超違和　粉絲反應兩極化

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@leedongwook_official、@gq_korea

韓星李棟旭因韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》中飾演陰間使者王黎而走紅亞洲，深邃的五官、白皙皮膚，散發獨特陰鬱氣質讓粉絲們為他瘋狂，這幾年也不斷有新作品像是《觸及真心》、《他人即地獄》等，演技攀升受到肯定，今年更是入選了韓版《GQ》雜誌封面企劃「MEN OF THE YEAR」，近日拍攝一組畫報曝光卻引來一陣哀號！

▲李棟旭長髮登封。（圖／翻攝自李棟旭IG）

在曝光的封面照系列中，李棟旭的一頭及肩長髮造型瞬間成為焦點，一直以來都是短髮搭配韓系微捲＋瀏海的造型，雖然近期可以發現他的頭髮有越來越長的趨勢（頸後已留長到幾乎可以綁小馬尾的長度了），但是這一夕之間就養成了及肩長髮＋大中分，還真讓網友、粉絲們措手不及～

許多網友都表示：「真的不行」、「大崩壞」、「拜託歐巴剪頭髮」，但有也些粉絲認為：「還是很帥」、「長髮更有魅力！」、「以歐巴的顏值可以任性這一回」。

在這組封面畫報中，李棟旭隨性的長髮造型營造出一種放浪不羈之感，搭配的是Gucci 2020SS系列服裝，封面這套灰調淡藍色西裝與橘色麻花織紋毛衣的撞色搭配，十分復古時髦，不過頭上戴的卻是米奇髮箍？接著往下看還出現了另一套髒橘色的米老鼠滿版毛衣，這個「聖誕節醜毛衣」的概念配上李棟旭擺出的時尚臉，有種強烈的衝突、違和感！

▲李棟旭長髮登封。（圖／翻攝自李棟旭IG）

▲李棟旭長髮登封。（圖／翻攝自李棟旭IG）

在形象短片中可以看到更多米奇主題的單品，看著帥氣逼人的李棟旭穿著可愛服裝、拿著米奇道具，還有跟米奇的互動，呆萌呆萌的樣子又帶有點綜藝感，不禁讓人覺得不管長髮短髮都好，男神歐巴不論如何都魅力爆棚～

▲李棟旭長髮登封。（圖／翻攝自李棟旭IG）

不知道喜歡李棟旭的大家對這次的新造型還滿意嗎？今年同樣入選韓版《GQ》雜誌封面企劃「MEN OF THE YEAR」的明星，還有HYUKOH樂團主唱吳赫、MINO宋旻浩以及回歸NU'EST的旼炫。

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關鍵字：

李棟旭, 長髮, GQ, men of the year, leedongwook
fashion.net

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