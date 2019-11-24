AJ1還沒入手，DiorＸStussy最新聯名又來挖錢包　商品圖曝光網友看傻

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今年Dior來勢洶洶，先前才攜手RIMOWA打造行李箱聯名系列，後續又被爆出明年將與Nike共同推出Air Jordan 1鞋款，如今再有消息指出，Dior與街頭品牌Stussy或將推出聯名系列，並且已有多款單品設計圖流出。

▲Dior x RIMOWA行李箱聯名系列。（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Release Info Plug（@dropinfos）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 15 日 上午 10:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 nssmagazine（@nssmagazine）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 上午 7:10 張貼

根據nssmagazine的報導指出，據傳Dior X Stussy有可能會在下個月的邁阿密Dior 2020秋冬時裝秀上亮相，並且Dior X Stussy是有跡可循的，因為現任Dior男裝創意總監的Kim Jones，曾在擔任Louis Vuitton（LV）男裝創意總監的期間，成功推動LV X Fragment Design、LV X Supreme的聯名系列，因此也提高了該聯名的可能性。

▲Kim Jones（圖右）推動潮流與精品的結合。（圖／品牌提供）

▲LV X Fragment Design、LV X Supreme的聯名系列。（圖／翻攝自Louis Vuitton、StockX）

目前已經流出的單品設計，包括Polo衫、T-Shirt、帽子以及手帕，而設計風格為Stussy標誌性的塗鴉風。而粉絲看到曝光的單品圖表示：「期待發售」、「AJ1買完就破產了」、「這設計我不行」、「像夜市牌」，反應非常兩極化。

雖然nss magazine表示Dior X Stussy聯名系列將在Dior Homme 2020秋冬時裝秀上登場，不過，該聯名系列尚未獲得官方的證實，所以相關消息有待日後確認。

在 Instagram 查看這則貼文 VSM（@v_stella_magazine）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 下午 8:05 張貼

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