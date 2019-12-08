別再只吃那幾家！東門永康街6間打卡小店推薦　咖啡廳、豆花店好吃又好拍

捷運東門站附近還有哪些好去處呢？週末不管是去中正紀念堂、大安森林公園，東門捷運站永遠是最好的中繼站，加上近期開幕的網紅打卡新店《A Fabules Day》、從宜蘭來的《白水豆花》，來東門發胖大吃特吃簡直太適合！下次去永康街不要只帶朋友去吃鼎泰豐、芒果冰，更多厲害的小店都隱藏在巷弄裡。



《A Fabules Day》

近期才剛開的《A Fabules Day》就在東門捷運站的8號出口旁邊，和大家既定認知的永康街商圈處在不同方向，但如果因此就錯過這間餐廳就太可惜了！儂編才到門口還沒走進裡面就被店外的小木椅、粉紅色的打卡區給吸引，不少網美衝著超美超粉紅的店家風格而去。

走進裡頭之後會發現《A Fabules Day》的用餐環境整體真的蠻舒服的，尤其的淡粉色的色調幾乎籠罩整家店，每個角落都好拍，加上裡面還有許多植物（簡直是植物園）完全打中愛拍照又愛吃美食的儂編呀！（快門拍不停）

不說別的！店裡最推薦招牌的就是這道「招牌菠蘿熱狗」甜鹹甜鹹的必點來吃！烤軟後的菠蘿包夾熱狗，再淋上肉醬，接著就是一匙滿滿的cheese賦予味道，超濃厚的起司香氣和肉醬的鹹香合在一起，咀嚼時還可以品味到菠蘿麵包本身的甜味真的非常好吃！

另外就是店家推出的美到冒泡「提拉米蘇咖啡」！提拉米蘇那種略帶微苦的香氣的味道！沒喝過這杯不能說自己是提拉米蘇控，杯身的招牌鳳梨Logo加上細字草寫著「A Fabules Day」不收怎麼對得起自己。

【店家資訊】

營業時間：上午10:00 - 下午10:00（週一公休）

地址：台北市信義路二段171號1樓

電話： 02 2341 5566



《白水豆花》

來自宜蘭的《白水豆花》儂編上週經過的時才剛開兩個禮拜，儂編印象中他們在宜蘭的店面就是很復古的日式外觀，座位只有七個。然後老闆會用宜蘭雪山的山泉水和太平洋海洋深層水製作鹽滷豆花，然後不加石膏和澱粉輔助非常天然，然後他們家的豆花有個很大的特色就是會灑上當日現刨的麥芽花生糖，吃起來跟外面的豆花很不一樣。

這次在永康街的分店目前只賣三樣東西：「麥芽糖花生豆花」、「麥芽糖花生粉圓豆花」、「麥芽糖花生桃膠豆花」三種款式，如果想嚐鮮的朋友一定要點看看他們的「麥芽糖花生桃膠豆花」。

【店家資訊】

營業時間：中午13:00~晚上21:30

地址：台北市大安區永康街31巷9號1樓

電話：02-23926707



《MYRA》

隱藏在永康公園旁邊的一家非常可愛的小店叫做《MYRA》，專賣「達克瓦茲」這種非常迷你精緻的甜點，口味非常多元有魔鬼蛋沙拉、鐵觀音玫瑰、草莓碎碎奶霜、覆盆子洛神等等選項，飲品的部分有紅茶、咖啡等等選擇。

《MYRA》也有還有前陣子超紅的手作「韓式裱花蛋糕」課程，從豆沙擠花的手勢教學，花色的該如何搭配才能擠出又美又好吃的擠花蛋糕，從新手入門的「基礎豆沙擠花」到中階等級的「豆沙蕾絲花環蛋糕」的製作都應有盡有。

【店家資訊】

營業時間：13:00–19:00

地址：台北市大安區永康街31巷8號



《Angel Cafe》

位於東門永康接後段的植物風玻璃咖啡屋《Angel Cafe》，是一間由老屋改建的咖啡館，前身是已經有39年歷史的「舊東興門鎖」建築。《Angel Cafe》本身也有賣紅酒和一些料理，不過儂編更多時候都是用完正餐才過去的，所以特別推薦戚風蛋糕、拿鐵這些下午茶等等，在裡頭享受甜點，從室內往室外看像在溫室裡一樣，鄰近永康公園附近，跟剛剛的幾家餐廳都在旁邊而已，非常值得一訪。

【店家資訊】

營業時間：台北市大安區永康街18號

地址：11:00–22:30

電話： 02 3343 3533



《鄰居家》

從東門捷運站五號出口出來走幾分鐘，就會發現這家隱藏在巷弄中的《鄰居家》！《鄰居家》的外觀有點半結合廢墟磚瓦和大理石風格，整個餐廳整體色調比較偏冷，跟外面其他的咖啡廳早午餐店比較不同！

這道名叫「幸福的滋味」是儂編每次去一定要點來吃的，熱愛法式吐司的你一定要吃吃看這家餐廳的「法式蛋煎吐司」，吐司上面糖粉再加上店家特製楓糖，搭配香煎蛋的香氣十足真的是稱得上幸福的好滋味呀～另外店家還有一些招牌早午餐如「花生公爵薯條」、「三層牛肉堡」、「經典切達起司堡」都深獲同桌好友喜愛，也一起推薦給大家！

【店家資訊】

營業時間：09:00–22:00

地址：台北市大安區永康街2巷9號

電話：02 2396 7001



《金金良甜》

東門另一家《金雞母》甜品的第二家店，就是這間金黃色的《金金良甜》，店門口旁邊有個打卡牆寫著「life is so short，eat Jin Jin first」，儂編直譯就是「人生很短，快把金金吃好吃滿」，衝著這個打卡牆和非餐期裡頭滿滿的人潮，儂編相信這不是雷店因此就衝進去吃了。

簡約的明亮黃色打造出清涼的視覺感，店家說不只日韓遊客喜歡，連永康街麗水街的居民也都很買單，尤其是現在夏天超熱，酸甜酸甜的「老糖檸檬翠玉」、略帶茶味的「玫瑰檸檬翠玉」很受到大家的喜愛歡迎，大家下次去一定要點來吃吃看。

【店家資訊】

地址：台北市大安區麗水街7巷11號

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路



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