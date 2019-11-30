Lisa、IU「慵懶鎖骨髮」大受歡迎　遮下巴肉肉，還能渡過留髮尷尬期

轉眼2019已經過了一大半，大家都說秋冬就是養髮好時機，你知道最近小姐姐們都在瘋的髮型「鎖骨剪」嗎？，透過髮尾的修飾，一方面遮住肉肉臉，一方面還可以把頭髮留長，讓頭髮好好休息，等進入冬天再好好大改造一番，讓大家知道你是百變天后！

相信女孩們最在意的就是自己的瀏海有沒有乖乖聽話，到底要胎毛瀏海、八字瀏海，還是空氣瀏海呢？造型師建議，到了秋冬就慢慢的把瀏海留長，讓它和頭髮做個自然的銜接，這樣當你想要在冬天換髮型的時候，就有很多的造型可以參考囉。

而最近大受歡迎的「鎖骨剪」就是幫你渡過留髮尷尬期的最好造型，屬於中長髮的鎖骨剪，把髮尾留在鎖骨的位置，不長不短又剛剛好可以修飾你的下巴，凸顯妳的脖子線條，而且任何適合女孩。

儘管現在還沒有感受到秋天的涼意，「鎖骨剪」也是ㄧ款很適合悶熱夏天的造型，如果覺的天氣太熱，鎖骨剪的長度剛剛好可以把髮尾綁起來，綁個小辮子、加上一點髮飾造型，就讓人感覺很夏天，可以說是近可攻、退可守的髮型。

那來看看「鎖骨剪」還能有什麼變化吧！仔細看看女明星們的造型，其實多半是中長髮，除非為了展現很強烈的個人風格，才會選擇俐落短髮，或是美人魚捲的長髮，不然老實說，其實中長髮最適合來做各種造型。

把髮尾用電棒捲一個彎，內彎感覺有氣質，外彎覺得特別俏皮活潑，彎度當然可以不只在髮尾，可以把彎度捲到頭髮的中段，然後上一點膨鬆造型髮品，就會有慵懶的法式捲髮造型，不然就是透過挑染，讓髮色在髮尾部分若隱若現，展現造型小心機喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest.com



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