「14歲拿下金馬」文淇帥氣西裝登封：我想保護自己的天真

▲金馬女配角文淇出鏡《周末畫報》雜誌封面吐露16歲的內心想法 。（圖／翻攝自微博@周末畫報）

記者鮑璿安／台北報導

年僅16歲的女星文淇，2017年就憑藉電影《血觀音》摘下金馬最佳女配角，前景一片看好，近日出鏡《周末畫報》雜誌封面，以「不接受命運的頑童」為主題，褪去少女的青澀，換上巨大輪廓西裝，眼神之間的銳利令網友驚艷，她也罕見透露自己內心的故事。

▲文淇頂著亂髮幾近素顏，年僅16歲就有強大表現力 。（圖／翻攝自微博@周末畫報）

歐陽娜娜、文淇、關曉彤、張子楓被譽為新一代四小花旦，這也讓文淇的演藝之路增添亮點，近日出鏡大陸《周末畫報》雜誌封面，文淇一改16歲少女的青澀，造型上選擇了巨大輪廓的西裝，頂著一頭蓬鬆亂髮，幾近素顏的清秀臉龐，唯獨細長眼型散發起銳利光芒，以「不接受命運的頑童」為主題訴說故事。

▲文淇換上愛馬仕HERMÈS米白色羽絨衣訴說故事 。（圖／翻攝自微博@周末畫報）

封面中文淇換上愛馬仕HERMÈS米白色羽絨衣，小牛皮的裸色材質與後方背景相呼應，文淇雙眼目視前方，運用眼神傳遞情感。對於14歲就摘下金馬，史上最年輕的女配角，文淇被外界譽為天生的演員，對此她也在訪談中透露，「現在的自己看不清世界之大，卻又一心想保護它，在這之前，我想要先保護好自己的那份天真。」話語中流露出屬於文淇16歲的幼小念想，然而超乎年齡的表現力依舊讓外界驚艷。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App