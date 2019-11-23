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雪白維尼改穿香檳金質感大增！迪士尼冬季系列毛絨絨手機殼、造型帽超療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自disney.co.jp

進入冬天，許多生活小物都應景的推出冬季系列，這次日本迪士尼商店就新出了白色維尼熊，原本黃色的維尼變得雪白，還改穿上香檳金衣服，質感瞬間提升！這系列除了娃娃、吊飾，還有毛絨絨的手機殼、手套，以及耳朵會動的維尼帽，戴起來溫暖又可愛～

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

#白色維尼手機殼

這隻毛絨絨的白色維尼乍看就是個娃娃，但翻到背面，居然是個手機殼！將手機裝上去後，可以左右旋轉，不用怕拍照被維尼擋住，一樣方便好用。如果覺得買娃娃太不實用，可以考慮這款手機殼～

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼手機殼售價3,300日圓。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

#白色維尼造型帽

之前韓國超紅的兔子帽帽，兩邊手把按下去，兔耳就會舉起來，逗趣又好玩～現在推出維尼款啦！可愛的白維尼造型比兔子更萌，很適合在聚會活動時戴，跟朋友們一起玩～

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼造型帽售價3,190日圓。

#白色維尼手套與髮圈

毛絨絨維尼系列還有出手套跟髮圈，白色維尼超有冬季氛圍，加上白色的絨毛，讓你溫暖起來。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼手套售價2,860日圓、髮圈售價880日圓。

#文具系列

除了穿戴在身上的，還有文具用品系列。白色的不織布維尼，翻過來居然是信封，可愛到讓人捨不用啊！維尼造型的半透明筆袋，容量大又可直立在桌上當筆筒。還有維尼造型的自動鉛筆，筆上的維尼頭微微搖晃的樣子超Q～

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲白色維尼信封售價385日圓。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼筆袋售價1,760日圓。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼自動鉛筆售價880日圓。

#吊飾與娃娃

基本款的娃娃、吊飾全變成白色加香檳金，冬季造型讓維尼變得優雅有質感。除了他之外，還有其他角色—跳跳虎、小豬、屹耳也全變冬季配色。這整個系列11月26日會在迪士尼商店官網上發售。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲維尼吊飾售價1,540日圓，跳跳虎、屹耳吊飾售價1,650日圓，小豬吊飾售價1,430日圓。

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲白色維尼娃娃大隻售價4,290日圓、小隻售價2,200日圓。

冬天就是要用毛絨絨商品！先前日本推出了超可愛的「龍貓」造型化妝包，這種長得像兔子加老鼠的動物叫絨鼠，就是大家俗稱的龍貓。看起來就是個普通的娃娃，但背後有拉鍊可以打開，適合拿來當化妝包，共有三款顏色，每隻都超萌～

►更多超萌小物在這

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）

▲絨鼠化妝包共有三款顏色。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲白色維尼。（圖／翻攝自disney.co.jp）
▲絨鼠化妝包售價2,300日圓不含稅。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

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關鍵字：

迪士尼, 維尼, 冬季, 冬天, 毛絨絨, 小物, 雜貨, 日本
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