《小紅書》瘋傳的6個瘦腿傳說　網友親試真的變細了！

▲除了運動和飲食，原來連生活習慣都能左右腿型。（圖／翻攝自IG/fallininm，以下同）

編輯/ Lily

瘦腿是一段漫漫長路，除了從飲食和運動著手，吃入口的食材更要慎選，以上這些都做足了還不夠，以下6個在《小紅書》瘋傳的瘦腿傳說，不妨試試！

飯後不可久坐

吃飽之後立刻坐下，不只屁股會變大，連大腿也會變粗，所以飯後至少保持30分鐘的站姿會比較好。



不翹腳

翹腳的坐姿容易彎腰駝背，造成腰椎和胸椎壓力分布不均，長時間下來會有可能壓迫神經，造成臀下垂與腿麻，不利於腿部的血液循環。

早起多喝水

規律作息對於瘦腿也很有助益，身體若是新陳代謝差，就容易導致脂肪囤積體內，不能及時消耗。

排濕氣消水腫

有時候肚子大或是腿粗都是因為體內濕氣太重，不妨試試紅豆蓮子粥，蓮子解毒，紅豆消水腫，也可以加入枸杞和茯苓；紅豆蓮子可以暖身，加入的枸杞、茯聆，有助去濕安神。

少吃冰飲

冷飲或是冰品容易使女生囤積下半身脂肪，對腸胃也有一定的刺激，對體內新陳代謝來說，多喝常溫、溫的飲品，總比喝冰的來的強。

穿合腳的鞋子

很多人不知道穿不合腳的鞋會影響腿型，雖然不會直接讓腿變粗，但長期穿不合腳的鞋子會影響走路姿勢，腿型也會這樣變醜。

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