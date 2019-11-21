聖誕大比拼！Dior於101前擺夢幻彩球塔、LV七彩螢光櫥窗成打卡新地標

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很快的又即將迎來每年最華麗璀璨的節日—聖誕節！也該是將聖誕節擺飾拿出來的時候了～說到聖誕節裝飾，最氣派、最有氛圍的非聖誕樹莫屬！從11月初開始，已經有許多地方精心布置了聖誕擺設、櫥窗，尤其是精品品牌簡直是當作軍備競賽在準備，大家就等著坐擁漁翁之利，準備去找這些超美聖誕裝飾合影吧！

首先，Dior於台北101前放置了高達7.5 公尺的夢幻聖誕樹，使用了約1000 顆燈泡與1000 顆彩繪圖騰的聖誕彩球點綴，底座擺置錯落的大型紅鶴裝飾，近看可以發現每顆彩球細節都相當精緻，白天看時就像是附上了一層白霜，晚上時點亮時則變得超璀璨，白天夜晚都很美～

而位於101的Dior旗艦店LED外牆上，完美呈現2020早春度假系列攜手非洲蠟染工藝翹楚Uniwax重新詮釋的靛藍法式印花圖騰，與聖誕裝飾互相輝映。

▲（圖／Studio Millspace）

接下來看到的是Louis Vuitton路易威登，在今年的聖誕裝飾中以傳統燈飾作為靈感，搭配的是全新視覺3D立體的七彩螢光雕塑，照亮路易威登經典的Monogram花紋，打造出耀眼奪目的櫥窗視覺設計與充滿未來感的立體燈飾。

▲（圖／品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Aziza❗️（@a.z.i.z.a_1）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 16 日 下午 2:33 張貼

雖然不確定台灣是否會放置，不過IG上可以發現許多國家的路易威登門市擺設了同系列的聖誕樹！跳脫聖誕樹的植物與彩球金蔥元素，直接使用立體的Monogram花紋，圍繞著中心點呈放射狀層層往上疊成三角椎體，超級氣派又極具品牌特色，七彩配色耀眼奪目。

在 Instagram 查看這則貼文 leslie Corletto（@leslie.corletto）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 13 日 下午 5:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 VisualWindows（@visualwindows27）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 下午 1:04 張貼

近看可以發現，整棵聖誕樹都是由這些小LOGO「柱體」所組成。

在 Instagram 查看這則貼文 VisualWindows（@visualwindows27）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 14 日 下午 1:00 張貼 :18 張貼

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