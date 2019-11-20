JLo女王鋪哏17年　擠掉小天后接下COACH全球代言人

▲50歲的「翹臀珍」，從27歲賽琳娜手中搶下COACH全球代言。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

50歲的美國流行天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez；JLo），擠掉27歲小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez），成為COACH新任全球代言人。官方預告，接下來JLo女王的首季正式廣告，將會是即將釋出的2020春季系列服飾、手袋、鞋履全球形象廣告。

▲JLo鋪哏17年拿下代言，首季廣告為2020春季系列。（圖／品牌提供）



JLo曾在2002年拍攝的《All I Have》MV中，手提各式COACH Signature經典手袋入鏡，雙方淵源夠久夠長，鋪哏鋪了17年，女王也終於從新生代小天后手中接棒，成為未來COACH全球性的廣告代言人。

COACH 執行創意總監Stuart Vevers透露，對當時MV的畫面印象深刻，並讚賞JLo：「她跟Coach一樣來自紐約，自然能跟品牌經典產生情感聯繫。」看來，薑果然還是老的辣，17年前力捧鋪哏，這不就為自己贏下大牌時尚代言。

在 Instagram 查看這則貼文 Stuart Vevers（@stuartvevers）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 上午 7:04 張貼

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實際上，COACH這個舉動算是挺讓人意料之外，因近年來品牌為了導入年輕消費客層，紛紛朝「年輕化」發展，為此代言人也傾向年輕面孔，2016年底年僅24歲的小天后賽琳娜傳出以新台幣3億元價碼接下全球代言，而後雙方更推出多個聯名系列。3年後，COACH竟一改策略，改簽50歲天后，確實是意料外的一步。

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