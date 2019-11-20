免費參觀的卡地亞美洲豹大展來襲！　在最新的遠百信義A13百貨登場

▲鑲嵌鑽石、藍寶石與祖母綠的Panthère de Cartier美洲豹胸針。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣的珠寶迷很有眼福，Tiffany & Co.9月才在台舉辦免費參觀的美鑽傳奇展覽，年底又有重量級珠寶展來襲，卡地亞（Cartier）今宣布將於自12月23日起至明年1月22日止，於全新百貨台北信義區的遠百信義A13一樓，舉辦全球首站「INTO THE WILD豹影迷蹤」展覽，開放大眾預約入場參觀。

▲貞・杜桑於1920年代擔任卡地亞高級訂製珠寶總監，被暱稱為「美洲豹女士」。

美洲豹是卡地亞經典形象之一，最早出現在1914年的一款豹紋錶上，3年後美洲豹從抽象畫為具象，路易·卡地亞（Louis Cartier）送給貞·杜桑（Jeanne Toussaint）的化妝盒上，美洲豹現身於兩顆柏樹之間，貞·杜桑自1920年代起擔任品牌高級訂製珠寶總監，推出立體與可轉換造型的珠寶，將美洲豹設計發揚光大，被暱稱為「美洲豹女士」。

▲1917年美洲豹首度以具象方式呈現在卡地亞化妝盒上。

「INTO THE WILD豹影迷蹤」展覽展區將非為三大主軸，包括貞・杜桑完整介紹、美洲豹的靈動設計、以及首次揭開神秘面紗的珠寶工作坊，參觀者將可近距離欣賞全新美洲豹高級珠寶與腕錶，為期一個月的展覽將提供特殊導覽時段，預計12月第一周之後可上網http://intothewild.com.tw登記預約時段。

▲卡地亞美洲豹形象大使張震配戴美洲豹系列鏤空戒指。

▲美洲豹的迷人斑點成為戒環裝飾，搭配頂級寶石成就一件件珍品。