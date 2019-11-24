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日本瘋搶《精靈寶可夢》長襪！粉色胖丁、咖啡伊布12款超欠包色

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編輯／Ann

《精靈寶可夢》的魅力無論是大人或小孩皆難以抵擋，日本socksappeal新推出12款角色長襪，注入最討喜的人物皮卡丘、粉色夢幻胖丁、咖啡色伊布等，超值得包色，讓你在出門的同時也能穿上它們趴趴走，到哪都擁有好心情！

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲超萌寶可夢長襪，12種款式皮卡丘、胖丁、伊布全上腳。（圖／翻攝自socksappeal）

《精靈寶可夢》中的虛擬角色跑上襪子絕對是魅力無法擋，日本商鋪就推出了12款寶可夢人物長襪，以滿版的排列方式呈現主角，像是當家人物皮卡丘，則以黃色外型搭配不同Pose呈現可愛度，不論背景是白色或是深藍色，都能看到皮卡丘可愛的表情變化，絕對能夠融化你，此外，像是比較少見的胖丁，則以經典淡粉色外型與深粉色背景呼應，或是伊布換上了咖啡色新衣，每一種討喜的人物都找到了自己對應的顏色，除了可愛之餘，在日常穿搭上也能輕鬆下手，勢必能夠命中粉絲下懷。

▲寶可夢長襪。（圖／翻攝自socksappeal）

▲還有可愛的水箭龜、超夢等你包色，約NT$465。（圖／翻攝自socksappeal）

看到多達12款襪子整齊的排列在架上，是不是不自覺想掏出錢包呢？目前商品已經在日本以及 socks appeal 官網發售，據了解米白色的皮卡丘以及胖丁款式甚至已經完售了，所以感興趣的粉絲們快手刀購入吧！

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關鍵字：

寶可夢, 日本, 長襪, 皮卡丘, 超夢, 伊布, 胖丁, socksappeal
fashion.net

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