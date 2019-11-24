白鞋清洗指南　又髒又黑立即洗白　



▲瑞典鞋類清潔品牌SHOE SHAME，是時下球鞋控必備的清潔保養組。（影／ARTIFACTS提供）



記者張妤瑄／台北報導

「小白鞋」是時尚潮人鞋櫃必備單品，但要保持零污點幾乎不可能，因此掌握清洗技巧，更是每位鞋控必備知識。市面上也有許多加速清洗流程的產品，複合式選品店ARTIFACTS引進的瑞典球鞋清潔品牌SHOE SHAME就是其一，該系列產品由一群在鞋類保養有豐富經驗的團隊研發打造，採用環保成分，打造完整鞋類清潔品項。

▲SHOE SHAME為瑞典品牌，靠簡單的設計讓人一目瞭然使用方式。（圖／ARTIFACTS提供，以下同）



SHOE SHAME採用極簡包裝，白瓶黃蓋配上黑色的品牌名稱，視覺以簡單為上，並搭配極簡圖片標語清楚標明正確用法，讓手殘人也能立刻上手，因此成立不到兩年就成為鞋控必備鞋類保養品。目前全系列保養組包含：雙面洗鞋刷、鞋類清潔液、鞋類防護噴霧、鞋類美白液、鞋類除臭噴霧與清潔紙巾。

▲全系列保養組（NT$2180元）、鞋類清潔組（NT$850元）。



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雙面洗鞋刷

兩種不同硬度刷毛

適用於所有材質

建議：鞋面用軟毛、鞋底用硬毛

鞋類清潔液

1.擠出清潔液並將刷頭浸濕

2.輕刷鞋面產生泡沫

3.溶解髒汙後，將鞋面擦拭乾淨

4.如必要請重複清潔

5.清潔完畢後，自然風乾

鞋類防護噴霧

1.搖晃瓶身，將防護噴霧均勻噴灑至乾淨、乾燥的鞋面

2.完全覆蓋後，利用乾布擦拭，將噴霧均勻塗抹

3.靜置30分鐘後，重複第1、2步驟，達到雙倍效果

4.將鞋靜置24hr自然風乾

鞋類美白液

1.將鞋面清潔乾淨

2.搖晃瓶身

3.將液體均勻塗抹在乾燥的鞋面上

4.自然風乾

5.皮革類鞋面，塗抹液體後，擦亮並拋光

鞋類除臭噴霧

1.將噴霧噴入鞋內

2.自然風乾

清潔紙巾

1.將紙巾的平滑面，擦拭全部鞋面

2.將凸面加強擦拭頑固汙漬