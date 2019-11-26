2019年度十大單品出爐！LV爆款迷你包半路殺出、BV獨占冠亞軍

編輯／Duke 圖／翻攝自官網Gucci、Sandy Liang、BV、LV、Ganni、Jacquemus、Prada、Weekday

時間稍縱即逝，2019年即將進入尾聲，而今年也出現了許多必買單品，像是Sacai X Nike、Chanel X Pharrell Williams等，因此時尚平台Lyst便公布了2019年度十大人氣單品，其中包括在10月迅速售完的Louis Vuitton（LV）Multi Pochette Accessoires手袋以及Bottega Veneta（BV）手拿包。

第10名：Gucci GG Supreme Small Messenger Bag

這款由Gucci推出的肩包，是今年最受男性歡迎的包款之一，外觀除了有顯眼的GG Logo設計外，還在拉鍊周圍以及側邊加入皮革使其增加質感，單品定價為美金890元（約台幣26,700元）。

第9名：Weekday Rowe Sky Blue Jeans

使用百分之百有機棉製成的Weekday Rowe Sky Blue Jeans為高腰的褲款，是Lyst平台最暢銷的牛仔褲，而該品牌在2019年的搜索量上升了68％，單品定價為美金60元（約台幣1,800元）。

第8名：Sandy Liang Fleece Jacket

近年來火熱的抓毛絨（Fleece）材質，有一項單品入選了Lyst年度十大榜單，那就是時裝設計師Sandy Liang的同名品牌推出的Fleece Jacket，單品定價為美金495元（約台幣14,850元）。

第7名：Ganni Checked Seersucker Midi Dress

2000年創立的丹麥品牌Ganni，這幾年突然在IG上爆紅，而這件Checked Seersucker Midi Dress最受網紅與編輯的歡迎，其中，該款式七月時需求量增長了101％，因此也迅速售完，不過，目前已經全面補貨，單品定價為歐元239元（約台幣8,300元）。

第6名：Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Bag

Louis Vuitton推出的這款手袋，由三個迷你包組成，同時還附送兩款背帶，分別為運動款與鏈條款，而該包款從消息發布後，排在待買清單的客人已經多到數不清，並且全球都缺貨中，想要的朋友，目前僅能透過登記才有機會購買，單品定價為台幣54,000元。

第5名：Prada Logo Bucket Hat

Prada Logo Bucket Hat使用了近年流行的水桶帽樣式，並且也受到多位名人的影響，使得該帽款多次於官網售鑿，單品定價為美金340元（約台幣10,200元）。

第4名：Jacquemus Le Chiquito Bag

Jacquemus為法國的新興品牌，由時裝設計師西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus）創立。而此款只有口袋大小的Le Chiquito，不僅搜索量爆增130％，同時還在夏季擁有超過20,000次瀏覽量，並且也成為Lyst Q3季度最熱賣的包款，單品定價為美金516元（約台幣15,480元）。

第3名：Gucci GG Logo Belt

雖然過去兩年中，Gucci GG Logo Belt多次出現於Lyst公布的最受歡迎單品榜單中，但這款皮帶仍然是最受歡迎的配件之一，因此也被Lyst列入年年度十大人氣單品的第3名，單品定價為美金460元（約台幣13,800元）。

第2名：Bottega Veneta Stretch Sandals

高跟涼鞋在今年夏季時需求量爆增，尤其是Bottega Veneta推出的Stretch Sandals在7月的搜索量爆增471％，單品定價為美金840元（約台幣25,200元）。

第1名：Bottega Veneta The Pouch

Bottega Veneta的手拿包曾在Lyst Q2季度拿下最受歡迎女性單品第5名，其中，該包款自推出以來每月都吸引超過10,000次的瀏覽量，並且也長期霸占IG的版面，單品定價為美金2,700元（約台幣81,000元）。

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