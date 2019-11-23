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只裝熱水太可惜　保溫罐的3個妙用，連煮東東西都可以！

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▲保溫瓶,保溫杯,保溫罐,保溫。（圖／unsplash）

▲保溫罐其實有很多用法。（圖／unsplash，以下同）

時尚中心／綜合報導

天氣一冷，保溫瓶罐就成了熱門商品，其實市面上的產品不僅有能裝水的保溫瓶，也有更能在生活上活用的「保鮮罐」，其實保溫罐的用途不僅有保熱，還有保冷、悶煮、保冰等功能，3種裝熱水之外的應用法，讓你的錢花得更值得！而韓國品牌TWINGO推出的保溫瓶9件組，直接包含保溫杯、保溫瓶、保鮮盒等等，趁特價一次買整組，也是好主意。

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▲Her保溫瓶組。（圖／公關照）

▲韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶9件組，原價2,980元，特價1,999元。點我購買。

快來看看保溫瓶的妙用：

水果保鮮
保溫罐跟保溫瓶最大的不同，就是瓶口較大，所以可以放進更多的料理，有時候需要維持一定溫度的水果，也可以放在裡面保鮮喔，因為溫度是穩定的，無論外面大太陽還是刮風下雨都沒問題啦。

▲保溫瓶,保溫杯,保溫罐,保溫。（圖／unsplash）

保冷冰塊
有時候一家人想出外野餐，總會想喝些冰涼的飲料，想攜帶冰塊，此時保溫罐就派上用場啦，只要購買隔熱效果好的產品，冰塊狀態可以維持好幾個小時，走到哪都能做特調。

▲保溫瓶,保溫杯,保溫罐,保溫。（圖／unsplash）

悶煮超方便
冬天要是能在上班午餐時吃碗暖粥，光想就很療癒啊，煮粥順序很簡單，先將食材放入之後，再倒進熱水，之後將瓶身搖晃一下，進行「預熱」步驟，之後再將熱水倒出，放進沸水讓食材慢慢悶燒即可。

然而無論是不鏽鋼材質的保溫瓶或保溫罐，都有一些基本的使用建議，保溫瓶最好不要盛裝酸性材質，或是味道過重的飲料，若再飲用或吃裡面的食材時發現有鐵鏽味，最好更換一個新的產品，不要再繼續使用了喔。

【保溫杯推薦】
韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶9件組
採用304不鏽鋼，各保溫瓶罐都有不同的特色，1500毫升容量大，熱飲、熱湯皆可盛裝，瓶口寬廣，倒取食材與清潔皆容易；400毫升保溫杯採用一按即開閉的新式設計，瓶身可拆解能輕鬆的徹底清潔；1300毫升的雙層保溫罐，上層可做為便當盒、下層可裝熱湯、熱粥，攜帶方便，原價2,980元，特價1,999元。

▲Her保溫瓶組。（圖／公關照）

▲Her保溫瓶組。（圖／公關照）

▲韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶9件組，原價2,980元，特價1,999元。點我購買。

關鍵字：

保溫瓶, 保溫罐, Her
fashion.net

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