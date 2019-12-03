「還沒出門，我就想回家了」日本想回家協會分享不想上班語錄，超厭世引網共鳴

編輯／JJ 圖／翻攝自Twitter@mou_kaeru

大家都知道日本的加班文化比台灣還要誇張許多，每天比晚下班，有假也不敢放，但別以為他們真的熱愛工作，其實他們的心裡面也跟我們一樣，從周一開始就無時無刻不想著回家休息、禮拜六放假，在推特上還有一個「全日本もう帰りたい協会（想回家協會）」，專門集結了大家最深層「不想上班」的心情吶喊，引起了廣大的共鳴～

＃還沒出門，我就想回家了

許多上班族們大概就像這隻貓一樣吧，每天早晨身體死貼在床上，都還沒有踏出家門就已經開始想下班了。

＃「再不出門就要來不及啦！」我知道啊，但是身體不讓我出門啊

疲憊的身體每天都在跟理智搏鬥，明明很清楚再躺下去上班就要遲到了，可是真的好累啊～尤其是冬天，要從床上爬起來真的和登天一樣難！

＃今天是星期六，明天也休息。雖然都了解，但是還是本能得恐懼星期日的來臨。

因為太珍惜可以休息的時間了，所以星期六都還沒過完就已經開始害怕星期日的來臨，到了星期日後就離周一上班日更近啦～

＃是誰？剛剛說了「星期一」？出來挨打

用一隻超厭世、翻白眼的狼來表達出不爽的情緒：千萬不要跟我提到「星期一」！

＃「明天就是星期一了吧！」說完這句話，笑容就逐漸消失了。

接下來看到這隻貓，同樣用一個超無奈、厭世，又有點嚴肅的表情說：「明天就是星期一了吧！」，每次只要講到這句話，笑容就會瞬間黯淡呢～

＃很多人今天都休息，但是我沒有休息，今天一樣要上戰場。

大概是許多餐飲業、假日值班同仁的心聲吧，大家都在休假的時候唯獨自己要上班，即使百般的不願意，還是得悲壯的上戰場才行。

＃明明剛剛才在一起，才剛分開又想見面了。好想你呀，我的被窩。

明明每天有6～8小時的時間跟被窩黏在一起，但是怎麼和熱戀中的情侶一樣，一刻都不想分開呢～

＃冷靜想一下，每周五天的辛苦，不是周休兩天就能抵銷的吧？你說對吧？

突破盲點！每周要連續認真工作五天才能得到兩天的休息，怎麼樣都不太平均吧？上一天班後起碼要休息兩天吧！

＃鬧鐘響了，眼睛也睜開了，但不知道為什麼，身體就是沒有要動的意思。

醒了是醒了，但是一點都不想動，不想面對這勞碌的上班日～

看完這些真情流露的圖文，大家肯定都能體會這種想回家的心情吧～想看更多的話記得到「全日本もう帰りたい協会」的Twitter網頁守著更新喔～雖然很無奈，但也只能苦笑撐過去，更加珍惜每周僅僅兩天的休息日吧！

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