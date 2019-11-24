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珍珠奶茶筆袋內層有顆粒！逼真軟Q觸感　無聊時捏一捏超紓壓

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編輯／Emily　圖／翻攝自gashapon.jp

台灣的珍珠奶茶在日本造成一股風潮，各種食物都硬要加上珍珠之外，還出了很多相關系列商品。一款日本扭蛋就推出了珍珠奶茶造型筆袋，半透明的袋子外層印上奶茶顏色，裡面居然有好多顆立體珍珠！擠壓、捏捏軟Ｑ的珍珠，超逼真觸感非常神奇～筆裝進去就好像插了吸管一樣，讓你把珍奶丟進包包帶著走。

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

這款珍珠奶茶筆袋扭蛋共有五款，其中四款是珍奶杯造型。半透明的材質印上了四種不同顏色，有一般奶茶色、綠色的抹茶珍奶、粉紅色的草莓珍奶跟漂亮的漸層珍奶。筆袋的長度約13.5公分、寬度約8公分，可以裝得下筆、零錢、化妝品等小東西。

#珍珠奶茶

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

#抹茶珍奶

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

#草莓珍奶

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

#漸層珍奶

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

這個筆袋特別的地方就是內層居然有一顆一顆的珍珠！珍珠Q彈的觸感完全被仿造出來，就像日本許多紓壓小物一樣，無聊時可以捏捏它釋放壓力～

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲筆袋內部有許多珍珠顆粒，無聊時可以擠壓它。（圖／翻攝自hobby.dengeki.com）

如果不愛搞怪的珍奶造型，第五款是一般造型的零錢包，上面印了粉紅色直條紋和珍奶小圖案，設計簡單可愛。這款扭蛋一次300日圓，在日本已經可以扭到囉！

▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

除了筆袋，還有其他珍珠奶茶相關的扭蛋。其中這款扭蛋，居然把珍奶做成小時候大家很愛玩的黏液！黏黏物質裡面摻了一顆顆黑黑的珍珠，捏起來觸感很軟Q，同樣很適合當紓壓小玩具～

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▲珍奶筆袋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲珍珠奶茶黏液扭蛋，扭一次100日圓，共有六種顏色。（圖／翻攝自gacha-gacha.net）

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關鍵字：

珍珠奶茶, 珍珠, 日本, 扭蛋, 新奇, 小物, 筆袋, 雜貨
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