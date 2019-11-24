永遠摸不透她的心　男生最念念不忘的星座女TOP3

▲許多愛情總是失去過才懂得珍惜。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

歷經幾段感情，深夜總會有某個時刻想到那個女孩，無論過了多久，她對你的好依然清晰，又或是即便交往了也還是捉摸不定，彷彿下一秒就會消失，以下3種星座女最讓人難以忘懷，和你心裡想的一樣嗎？



天蠍女

和天蠍女交手過的男生，普遍對她們評價都很高，或許她不是你認識過最溫柔的女生，但只會把她的溫柔交給你。天蠍女介於溫柔和霸氣之間，她很溫柔到不會事事都聽你的，會給你自由並不會想要完全掌控你。她是那種讓你可以摸得著卻又不能完全握住的女生，反而會激起男生想要征服的勝負慾。





水瓶女

水瓶女很自我，比較容易以自己為中心，說穿了其實她並不是很需要愛情，有時候一個人也可以展開快樂人生。一段戀情有時對他們來說是很累贅的，但如果愛上你，縱使她的愛只有半瓶水，她也願意把所有的愛都給你。她們對愛情總是忽冷忽熱，並不擅長把另一半當作人生重心，反而會讓對方的心都懸在她身上。

處女女

處女座的女生比較不擅長表達自己，但她願意在你面前展現最好的自己。和她交往是件很溫暖的事，她的愛是屬於慢慢滲透型，她不見得很會說，但會願意花時間、精力幫你張羅生活大小的事情。和她分手後你會覺得心裡空了一大塊，你發現沒有她的地方，哪裡都不對勁，就像失去了一個很重要的東西。

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