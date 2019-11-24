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LV全新男士皮帶挑戰穿搭功力　老花帆布加入鍊條、腰包很可以

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編輯／Duke

皮帶是穿搭中不可或缺的單品，因此款式的選擇相當重要，舉凡Gucci、Bottega Veneta（BV）等品牌都有相當經典的設計，不過，說到皮帶就不得不提Louis Vuitton（LV）近期推出的男士皮帶系列，其中，該系列除了使用經典的Monogram帆布外，還加入鍊條、飾品等配件，一起來看看吧！

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲Louis Vuitton男士皮帶系列加入了鍊條、飾品等配件。（圖／品牌提供）

此次的Louis Vuitton男士皮帶系列的設計相當出眾，不但運用品牌標誌性的LV縮寫字母與Monogram帆布，還為了增加系列的特色，加入了鍊條、金屬扣、飾品來打破Louis Vuitton的傳統設計。

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲加入鍊條、金屬扣、飾品來打破Louis Vuitton的傳統設計。（圖／品牌提供）

另外，該系列中，有三款使用Monogram帆布的皮帶值得特別關注，其一為採用超長帶子與精緻綁結的Monogram Eclipse帆布版本，其餘兩款則為配有一個收納袋與鍊條細節的Monogram帆布版本。

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲採用超長帶子與精緻綁結的Monogram Eclipse帆布版本，定價為台幣23,900元。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲配有一個收納袋與金屬扣的Monogram帆布版本，定價為台幣44,000元。（圖／品牌提供）

▲LV男士皮帶系列。（圖／品牌提供）

▲擁有鍊條細節的Monogram帆布版本，定價為台幣31,400元。（圖／品牌提供）

全新推出的Louis Vuitton男士皮帶系列，目前已於官網與全台各大專櫃開賣，定價區間為台幣21,400元到台幣44,000元不等，有興趣的朋友，都可以前往各大專櫃選購喔！

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關鍵字：

LouisVuitton, 男士皮帶系列, Monogram帆布, Epi皮革, 鍊條, 金屬扣, 飾品, Gucci, BottegaVeneta
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